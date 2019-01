Hradec Králové - Vlnu kritiky schytal v listopadu Martin Hanousek kvůli odměně 120 tisíc korun za funkce na hradeckém magistrátu a krajském úřadě. Náměstek primátora slíbil vyřešení situace do konce roku. Slib dodržel a na kraji jako předseda výboru skončil.

Martin Hanousek. | Foto: archiv

Urovnání svých politických funkcí do podoby, která nebude politickým oponentům trnem v oku, provedl kritizovaný náměstek primátora Martin Hanousek zvolený za Změnu pro Hradec a Zelené. Zatímco na magistrátu je od začátku ledna náměstkem na plný úvazek, v uvolněné funkci na krajském úřadě skončil. „Předal jsem rezignaci panu hejtmanovi,“ řekl Deníku Hanousek. Na kraji doposud vedl jako předseda Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti, za což dostával měsíční odměnu 76 tisíc korun. „Mohu potvrdit, že Martin Hanousek rezignoval s okamžitou platností na výkon funkce uvolněného předsedy výboru,“ potvrdila mluvčí kraje Sylvie Velčovská. O tom, zda zůstane aspoň řadovým členem výboru, rozhodne krajské zastupitelstvo na své nejbližší schůzi. Sám Hanousek by členem zůstal rád. I tak by na krajském úřadě pobíral jen zhruba 7 tisíc korun měsíčně.

Celkovou odměnou už nevybočuje z řady

Hlavní pracovní poměr přesunul Hanousek oficiálně na radnici. Hradečtí zastupitelé schválili jeho uvolnění pro výkon funkce náměstka primátora od 1. ledna. Plat je v tomto případě určený nařízením vlády ve výši necelých 75 tisíc. Stejnou tabulkovou odměnu mají i ostatní hradečtí náměstci primátora. V součtu s odměnou z kraje mu tak každý měsíc bude z veřejných rozpočtů vypláceno asi 80 tisíc korun hrubého. Pohorší si téměř o 40 tisíc.

Osmdesátitisícová odměna už není částkou, která by vybočovala z řady, co se komunálních politiků týká. S funkcí na kraji honorovanou pouze v jednotkách tisíc korun kombinuje svou funkci ve vedení města i náměstkyně Monika Štayrová a radní Oldřich Vlasák. O výjimečnou záležitost se nejedná ani při pohledu do minulých volebních období.