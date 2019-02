Josefov - Bahno, zmrzlý svah, ledová voda, překážky, těžké pneumatiky, kameny. Na závodníky, kteří se v sobotu postavili na start extrémního závodu Gladiator race, jež se po roce opět konal v kulisách josefovské pevnosti na Náchodsku, čekala nejen ohromná výzva, ale mnohdy i boj s vlastní vůlí.

„Bylo to brutální, náročný, horší, než jsem si myslel. Vypadalo to jednoduše, ale opravdu nebylo. Jsem rád, že jsme to dali do cíle. Každá překážka měla něco do sebe. Brodili jsme se bahnem, vodou, tahali těžký pneumatiky, zdolávali náročný překážky, jsme celý od bahna, vyčerpaný, ale určitě půjdeme zase, minimálně na ty hlavní závody,“ soukal ze sebe po doběhnutí do cíle František Virt, který závod běžel i se svým osmnáctiletým synem Sebastianem.

„Synovi jsem dal výzvu a on ji přijal. Ale je to dobrý, skončil dvě minuty za mnou, říká s úsměvem gladiátor z Hradce Králové, který závod uběhl za hodinu a 44 minut.

A proběhla před závodem nějaká speciální příprava? „Fyzická vůbec, jen psychická v pátek v hospodě, což už ale určitě další závod neudělám. Chtěl bych získat velkou medaili, která je poskládaná ze šesti malých,“ dodal František Virt.

Více závodníků

Po krátké přestávce se v roce 2019 znovu roztočily kola největšího seriálu extrémních překážkových závodů Gladiator race. Kouzlo, ale i „peklo“ josefovské pevnosti si pátek vyzkoušeli účastníci nočního závodu. Na kratší distanci, oproti sobotnímu dennímu klání, vyrazilo kolem 200 gladiátorů. V cestě jim stálo 15 překážek. Hlavního sobotního závodu se zúčastnilo přes 1000 závodníků, kteří museli zdolat 6 kilometrů a více jak 20 překážek. Závodní trasy byly připraveny rovněž pro děti, kterých pořadatelé napočítali ve větším počtu, než v loňském roce.

„Letos je podobný počet závodníků jako vloni, ale máme nárůst v dětských registracích. Dokonce i páteční noční závod byl početnější, než v loňském roce,“ uvedla za pořadatele Olga Šinkovská.

Nové překážky

Pořadatelé v letošním roce připravili i nové překážky. „Lidé se nás stále ptali na inovace. Jdeme s dobou a tak jsme závodníkům vyhověli a přidali čtyři nové překážky. Například střelbu laserovou pistolí. A dál se budeme chtít posouvat,“ uvedla Olga Šinkovská a dodala, že závod na pevnosti Josefov je výjimečný:

„Je tu nádherně. Kloubí se tu jak historie, tak i nádherná příroda. Má neskutečný genius loci. A je to jeden z nejoblíbenějších závodů v celém kalendáři.“