„Tuto pomoc nesmíme nijak stigmatizovat a démonizovat. Naopak bychom měli jako společnost o své duševní zdraví pečovat stejně, jako to máme za samozřejmé v rámci fyzického zdraví," dodal hejtman Netolický. Moderní pavilon nebude prospěšný pouze Pardubicím. Nemocnice si slibuje zlepšení péče psychicky nemocných pacientů v celém kraji.

Budova psychiatrie se stala dominantou areálu nemocnice. Pavilon se nachází vedle staré vodárenské věže. "Pevně věřím, že se nám podařilo postavit budovu, která přetrvá roky stejně, jako například budova č. 1, která byla vybudována v roce 1904. Jsme svědky zcela mimořádné události, kterou však velmi brzy překoná pavilon centrálního urgentního příjmu, který chceme dokončit do roku 2023," sdělil generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Oddělení psychiatrie začali stavaři budovat již v létě 2019. Nyní je pro pacienty připraven. Moderní pavilon psychiatrie Pardubickou nemocnici vyšel na téměř 320 milionů korun a byl spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu. „Pro tuto chvíli se tak jedná o finančně nejnáročnější dokončenou investici do zdravotnictví v našem kraji,“ řekl hejtman Martin Netolický.

