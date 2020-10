Zkrvavený kadáver ovce ležel jen zhruba 15 metrů od domu zrovna v místech, kde chovatel ovcí spal. Přesto v noci žádné známky boje o život nezaregistroval.

Dvě zardoušené ovce mají vlci na svědomí i v Janovicích na Trutnovsku. Cestou na hostinu (nebo z ní) museli proběhnout přes pastviny s koňmi, a koně splašili natolik, že prorazili na několika místech ohradu a několik desítek jich uteklo.

„Muselo to být divoké, protože jsou zlomené i kůly. Ráno okolo páté hodiny nám volali lidé kteří jeli do adršpašského Continentalu do práce, že se na několika místech pohybují na silnici koně. Takže jsme od rána od pěti běhali, naháněli koně zpátky a spravovali ohrady a při tom ježdění po pastvinách jsme zjistili, že u souseda leží v ohradě dvě rozervané ovce,“ říká Petr Bartoš, který se okolo zdejších koní pohybuje.