Monteria se rychle rozkoukává, zajímá ji okolní svět. To, že se odpoutá od mámy a radostně skotačí opodál, vnímá zřejmě jako velké dobrodružství. Zůstane u matky šest nebo sedm měsíců a potom ji čeká "školka" v hřebčíně v nedalekých Slavicích. Tam mladí starokladrubáci zůstávají asi do tří let věku, aby se poté zapojili do výcviku.

Psali jsme před rokem o prvním loňském hříběti:

VIDEO: První slatiňanské hříbě je kluk a má se k světu

První porody ve slatiňanském hřebčínu jsou načasovány právě na polovinu února, loňským přírůstkem byl hřebeček Generalissimus Serrana I-16, který se narodil 13. února.

Tradice chovu koní v Kladrubech nad Labem sahá minimálně do poloviny 14. století. Více než 300 let (1579–1918) byl hřebčín v Kladrubech nad Labem císařským dvorním hřebčínem, který zajišťoval koně pro císařský a královský dvůr v Praze a ve Vídni. O vraníky, kterých je také 250, se národní hřebčín stará v někdejších stájích knížecího rodu Auerspergů ve Slatiňanech. Tamní hřebčín byl založen v roce 1898 jako zámecký a nachází se na severním okraji města v zámeckém parku. Vznikl z původních stájí pro dostihové koně a koně pro parforsní hony.

Nyní už budou přicházet na svět další hříbata. "Máme ještě devětatřicet březích klisen," potvrdila Neumannová.

Celkem čtyřicet novorozených koníků má letos spatřit svět také v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem, jehož je slatiňanský hřebčín součástí. Letos tam přivítali první přírůstek už 23. ledna a klisnička dostala jméno Amoria-14.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem představuje jeden z nejstarších hřebčínů na světě a zároveň domov nejstaršího původního českého plemene koní - koně starokladrubského. Chová přibližně 500 starokladrubských koní, a to ve dvou barevných variantách. V Kladrubech nad Labem je ustájeno 250 běloušů.