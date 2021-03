Pentle, papírová zdobená vajíčka i barevné výdutky krášlí Velikonoční strom v Pohoří u Dobrušky.

Strom u školy v Pohoří dostal velikonoční háv | Video: Deník/Jana Kotalová

A kdo chce, může sem přinést a zavěsit také svoji velikonoční ozdobu, a to až do 31. března. Platí tu však jedna podmínka, nazdobená vajíčka by měla odolat větru a dešti.