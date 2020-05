Lidé v sousedství Honkovy ulice v Hradci si po letech oddechli. Včera začala dlouho připravovaná demolice objektu, který v posledních letech často využívali bezdomovci a narkomani. Po rocích chátrání půjde dům k zemi a celé místo se vrátí ke svým kořenům, kdy zde sídlil dům s pečovatelskou službou. Na konci roku 2021 tu již bude stát dům s odlehčovací službou.

I při přípravě demolice vydával však dům svá narkomanská tajemství. „Když jsme jej vyklízeli, tak jsme našli desítky použitých injekčních stříkaček. Dalo by se říct, že by se na jeho vyklízení hodily spíše plechové rukavice, než klasické gumové, ale i tak jsme to zvládli a nikdo z dělníků se naštěstí o jehly neporanil,“ řekl vedle buldozeru, který se včera zakousl do části domu, technický vedoucí zhotovitelské firmy Strabag Aleš Fišer.

Podle něj gró demoličních prací začne do čtrnácti dní. „Poté se hned vrhneme na samotnou stavbu, jejíž hrubou část chceme mít hotovu do konce letošního roku. Dokončení objektu je naplánováno na listopad roku 2021,“ řekl k budoucím pracím, za které vydá hradecká radnice 116 milionů korun, Aleš Fišer.

Po dokončení nabídne novinka na sociální mapě Hradce sedm jednolůžkových a osmadvacet dvoulůžkových pokojů hotelového typu. Každý pokoj bud mít kromě sociálního zařízení i balkón či terasu. V Hradci Králové zatím funguje jediná odlehčovací služba. V Jungmannově ulici je k dispozici 22 lůžek, nová budova v Honkově. Tato kapacita je však podle náměstka primátora pro sociální oblast Martina Hanouska nedostatečná a již neodpovídá standardům dnešní doby. Podle něj se navíc domem v Honkově ulici zabijí dvě mouchy jednou ranou.

„Demolicí se likviduje jedna naše problémová lokalita. Zásadní však je, že výstavbou nového domu s odlehčovací službou rozšíříme možnosti pro její cílovou skupinu. Například doteď jsme neměli do podobného zařízení umísťovat lidi na vozíčku.“ Podle Martina Hanouska bude dům sloužit takřka všem věkovým katagoriím. A to od 19 let vzhůru. Odlehčovací služba je službou na přechodnou dobu poskytovanou osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

„Tímto projektem chceme podpořit rodiny které se starají o své blízké. Cílem této stavby je vytvořit moderní zázemí pro seniory a osoby se zdravotním postižením a umožnit pečujícím nezbytný odpočinek a regeneraci sil. Jedná se v podstatě o zařízení, které představuje čtyřiadvacetihodinovou pobytovou službu na přechodné, maximálně tříměsíční období,“ dodal naměstek primátora s tím, že prostory budoucího domu budou plně bezbariérové a uzpůsobené nejen vozíčkářům, ale i pro umístění trvale ležících klientů.