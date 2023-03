V Safari Parku Dvůr Králové je to třetí mládě nosorožce dvourohého východního, které se narodilo za jediný rok. Tři mláďata tohoto kriticky ohroženého druhu na jediném místě představují světový unikát.

Jak se rodí nosorožec. Březost trvá čtrnáct měsíců, porod několik minut

Magashi pije od matky a dobře prospívá. Jakmile to bude možné, začne s matkou vycházet do výběhu, který lze pozorovat z vyhlídkové lávky. Mládě je prvním potomkem nového chovného samce Embua, který do safari parku přicestoval na podzim 2020 z anglického Chesteru. Matkou je 17letá Maisha, která se narodila ve Dvoře Králové a v minulosti se stala matkou opakovaně.

Samec je 49. přírůstkem v chovu nosorožců dvourohých východních ve východočeské zoo a celkově 58. nosorožcem narozeným ve Dvoře Králové. Na svět přišel přesně rok po narození dalšího samce - Kyjeva Edy.