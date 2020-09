Trojici lvic porodila samice lva berberského Khalila 5. července. Po dvou měsících konečně s matkou Khalilou opustila zázemí pavilonu lvů. Nyní pravidelně vycházejí do vnitřní expozice i na venkovní dvorky. Lvíčata rychle přibývají na váze, jedna ze lvic je i nadále viditelně menší a slabší než ostatní. Nejmenší váží necelých šest kilo, největší už 8,5 kilo.

„Mláďata už povyrostla a stávají se stále více pohyblivými. Jsme rádi, že příznivé počasí posledních dnů dovolilo otevřít šubry ven,“ popisuje zooložka Gabriela Linhart. „Otevřeli jsme spíše zkušebně a nechali na nich, kdy dvorky objeví. Netrvalo dlouho a všechny tři malé samice se v doprovodu Khalily vydaly na průzkum,“ dodává.

Lvíčata s matkou zůstávají nadále oddělená od zbytku skupiny. „Přes plot se seznamují s velkým výběhem a světem kolem. Připojení ke skupině má ještě čas. Hlavně jejich starší sourozenci, narození loni v květnu, by totiž mohli být příliš neurvalí,“ vysvětluje Gabriela Linhart.

Mladé lvice se v této sezoně s největší pravděpodobností ještě nevypraví do velkého výběhu Lvího safari. Tam je návštěvníci uvidí až v příští sezoně. Naopak zbylí čtyři lvi ze smečky jsou nadále k vidění po celý den z Afrika trucků, vlastních vozů nebo pozorovacích věží v pěším safari.

Venkovní dvorky budou chovatelé lvíčatům a samici otevírat v závislosti na počasí denně. Záleží ale pouze na nich, zda čas tráví v zázemí, ve vnitřní expozici či na dvorcích. Zahlédnout mláďata s matkou je proto spíše otázkou štěstí.

LEV BERBERSKÝ



Lev berberský, kterého chová Safari Park Dvůr Králové, už z volné přírody zcela vymizel. V minulosti obýval tento velký poddruh lva pustinného severní Afriku. Právě tam, ve zvěřinci marockého krále, přežily desítky lvů, jejichž mláďata se postupně rozšířila do zoologických zahrad. Chov lva berberského v licencovaných zoologických zahradách se řídí doporučeními koordinátora Evropského záchovného programu (EEP), který doporučuje spojování vhodných jedinců a přesuny nebo umisťování mláďat či případná managementová opatření chovu, vedoucí k co nejvyšší genetické pestrosti populace lvů berberských v lidské péči. Právě tyto kroky jsou zásadní pro přežití druhu do budoucnosti.