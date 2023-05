Ida poteče do konce roku

„Ještě letos začneme úpravnou vody, technologií, vystavěním vrtů a puštěním minerální vody Ida. Už máme za sebou soutěž na dodavatele technologie na její odarzenování filtrací. Vše umístíme vedle kolonádního pavilonu,“ uvedl starosta Náchoda Jan Birke.

Radnice již má hotovou i projektovou dokumentaci kompletní rekonstrukce historického kolonádního pavilonu, který je v žalostném stavu. S financováním by měl pomoci projekt česko-polské spolupráce Balneum Glacensis, ve kterém kromě Náchoda figurují polská města Polanica-Zdrój a Kudowa-Zdrój. Ze dvou milionů euro by mělo být pro českého zástupce vyčleněno 900 tisíc euro.

„Rekonstrukcí bývalé lázeňské kolonády navážeme na zprovoznění prameníku Jakub s léčivou minerální vodou Ida, s čímž počítáme do konce letošního roku. Polanica-Zdrój plánuje rozšířit lesopark a Kudowa-Zdrój další úpravy lázeňského rybníka a jeho okolí," upřesnil náchodský místostarosta Jan Čtvrtečka.

Opravená kolonáda by měla mít předválečnou podobu, začít se má v příštím roce a rekonstrukce potrvá nejméně rok a půl.

V roce 2024 začne rovněž oživení lázeňského parku. Připravená je projektování dokumentace a žádost o dotaci z integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Obnova parku potrvá zhruba dva roky a zahrne obnovu zeleně, nové cesty, lavičky či pítka a bazénky s Idou. Na břehu Metuje povedou k vodě schody.

Jednou z budov, které v areálu zbyly je vila Helena, pro niž radnice vybírá využití z několika možností.

Rehabilitace i čínská medicína

„Jednáme se třemi partnery. Ve hře je rehabilitace pro dospělé a rehabilitace pro děti a dokonce také tradiční čínská medicína. Na projektu chceme začít pracovat v příštím roce, rekonstrukce by mohla následovat v roce 2025,“ odhadl starosta.

Další budovou patřící městu je vila Panzinka, která je nyní stavebně zabezpečená a debata o jejím využití je otázkou příštích měsíců. Podle odhadů by se investice do obou vil mohly pohybovat až do výše okolo 100 milionů korun, záležet však bude na způsobu budoucího využití.

Součástí náchodských lázní by se mohla stát i originální vila Platýz od světoznámého architekta Jana Kaplického. Město chystá odbornou konferenci architektů a urbanistů, zaměřenou na budoucí umístění objektu za zhruba 100 milionů korun. Očekává se však, že jeho netradiční vzhled vyvolá ostrou diskuzi i mezi obyvateli Náchoda.

„Už na první pohled je zjevná odlišnost od zaběhlých konvencí v podobě, pro Jana Kaplického typických, organických tvarů budovy. Výrazným prvkem je rovněž nástup do budovy, který téměř symbioticky integruje stavbu do okolního prostředí,“ popsal Deníku před časem vilu i její umístění mezi dalšími lázeňskými stavbami ředitel nadačního fondu Kaplicky Centre Josef Lucák.

Ida v obchodech? Zázrak není nemožný

Kromě plnění Idy do přinesených lahví, které bude možné ještě letos, by časem měly být k dispozici i originální zelené lahve a speciální plnička z náchodského pivovaru Primátor. Ida by se poté mohla prodávat například v informačních centrech.

„Na dodávkách lahvích jsme domluveni s výrobcem, jednu už mám v kanceláři, s pivovarem jsme rovněž domluvení. Ruční plničky lahve naplní a zazátkují. Zatím jsme však teprve na začátku, půjde o poměrně velkou investici,“ řekl Birke.

Přes čtvrt století zavřený areál v Bělovsi Náchod získal v roce 2021 od Priessnitzových léčebných lázní za 40 milionů korun. Známá značka z Jeseníků se ho zbavila kvůli komplikacím souvisejícími s pandemií koronaviru, ale s městem i nadále spolupracuje.

„Řešíme spolu technické otázky související s lázeňstvím, radíme se o odborných věcech a možnostech do budoucna, kdy bude potřeba navázat spolupráci i s lékaři. Zatím se zdá, že by lázně mohly být zaměřené například na léčbu oběhového systému. Už dříve koupele a pití Idy pomáhaly s léčbou kožních či dýchacích problémů nebo žaludečních potíží. Tuto problematiku však musíme předat odborníkům,“ uvědomuje si Birke.

Po mnoha letech nejistoty, zda se lázeňství v Náchodě někdy obnoví město získalo nejen lázeňské areály, ale i ochranné známky týkající se minerální vody Ida. V loňském roce se ucházelo také o bývalý provozní areál, kde se známá minerálka ve velkém stáčela do lahví a následně putovala do prodejen v celé republice. Nakonec ho však za téměř 40 milionů korun vydražila soukromá firma, která s ním má plány, které s lázeňstvím ani minerálkou nesouvisejí.

Najde se někdy investor?

Zdá se tak, že věhlas kyselky Ida zůstane pouze lokální. „Problém je v tom, že město nemá 200 milionů korun na postavení fabriky, technologii a marketing. Ida je stále známá a v povědomí lidí. Chápu, že by si lidé přáli, aby to bylo jako kdysi, já také, ale spíše půjde o tu ruční plničku a stáčení do lahví,“ zopakoval již poněkolikáté Jan Birke.

Při bližších otázkách na obnovení plnění a distribuce náchodské chlouby však připustil, že za určitých okolností by to možné bylo. Město má totiž k dispozici pozemky vhodně umístěné blízko lázní. Pokud by se našel investor, který by chtěl provoz rozjet, mohl by se sen Náchoďáků zhmotnit.

„Je nesmírně těžké se dnes na trhu prosadit. Stále však existují tradiční minerálky, které koupily velké firmy. Pokud by tady investor postavil fabriku, dovedu si představit, že by mu město mohlo Idu prodávat. Pozemky máme, teoreticky je to možné. Mě osobně by se to líbilo. Vrátili bychom se do roku 1993, před privatizaci, kdy lidé rádi pili kvalitní minerální vodu. Navíc máme k dispozici vrty, pozemky, ochranné známky i certifikace, to jsme všechno připravili. Věřím na zázraky,“ zasnil se Birke.