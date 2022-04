Firma Strabag vyzvala 7. března magistrát k jednání nejen o ceně, ale také o termínu dokončení. A vedení města s jednáním souhlasí. „Na tento zmíněný dopis od Strabagu jsem spolu s právním oddělením sestavil návrh odpovědi, kterou jsme dnes (v pondělí – poznámka redakce) v kolegiu primátora probrali a odsouhlasili. Předmětem mého dopisu je souhlas se zahájením jednání o výši ceny stavby a zároveň žádám Strabag o doplnění podkladů k těmto jednáním,“ řekl Deníku náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS). O kolik by měla stavba zdražit, není z dopisu Strabagu, který má redakce k dispozici, jasné. Poté, co vedení města nezískalo na stavbu dotaci 300 milionů od Národní sportovní agentury, to znamená další zátěž pro rozpočet města.

Požehnáno, poklepáno, vykopnuto - stavba stadionu začala

Investiční náměstek ještě 22. února při slavnostním zahájení stavby věřil, že cenu nasmlouvanou před rokem se podaří dodržet. Jenže další ránu dostalo stavebnictví o dva dny později, kdy Rusko zaútočilo na Ukrajinu.

A nerostou jen ceny stavebnin, na řadu materiálů se také čeká dlouhé měsíce a v ohrožení je tak i termín dokončení v první polovině příštího roku. „Stavba hradeckého stadionu zatím probíhá podle sjednaného harmonogramu, ale absolutně nepředvídatelná a bezprecedentní situace na stavebním trhu, která souvisí zejména s událostmi na Ukrajině, může reálně ohrozit i termíny realizace. Je to způsobeno zejména výpadky dodávek stavebního materiálu a chybějícími dělnickými kapacitami v důsledku války na Ukrajině,“ vysvětluje mluvčí Strabagu Edita Novotná.

Zdroj: Youtube

Zastřešené tribuny nového stadionu v Malšovicích mají pojmout 8 tisíc diváků. Kapacitu půjde navýšit až na 9300 diváků. Z původního malšovického stadionu bude zachováno osvětlení hrací plochy původními „lízátky“. Stadion má být multifunkční – v tribunách má být běžecká dráha, tělocvičny a víceúčelové sály. Mohly by se zde pořádat třeba kongresy, nebo hudební festivaly. Stadion staví konsorcium firem Strabag, Geosan Group a D&D Elektromont, hotovo má být v první polovině roku 2023.

Otázkou také zůstává, jestli se bude jednat o jednorázovém zdražení, nebo o mechanizmu, který by upravoval výslednou cenu podle situace na trhu. „Město jsme požádali o zahájení jednání v této věci, neboť okolnosti mezi podáním naší nabídky, respektive vítězstvím v tendru, a současnou situací se podstatně změnily. Snažíme se navýšení ceny v maximální míře omezit, ale jedná se o natolik bezprecedentní a nepředvídatelné okolnosti, že jednání v této věci považujeme za nevyhnutelné,“ dodává mluvčí stavební firmy s tím, že je velmi těžké odhadnout, kam ceny stavebnin ještě porostou.

Případné zdražení projektu by museli schválit zastupitelé města. Ti opoziční teď vedení magistrátu vyčítají to, že se problému dozvěděli s několikatýdenním zpožděním. „Cenu jsme kritizovali od začátku jako nereálnou už při těch původních cenách. O to je smutnější, že ještě před pár měsíci vedení města ujišťovalo, že žádné zdražení nebude,“ myslí si opoziční zastupitel za Piráty Kamil Kubica s tím, že Piráti chtějí být u jednání o ceně se stavební firmou.

Odklepnuto. Stadion získal nejpotřebnější razítko

Další opoziční zastupitelka Pavlína Springerová (HDK) se podivuje nad tím, že problém vůbec nebyl na programu zastupitelé na začátku minulého týdne: „Jsme velmi rozezlení, jakým způsobem je největší hradecká investice komunikována ze strany vedení města. Jsme v situaci, kdy se nějakými oklikami musíme dozvídat o tak klíčových věcech.“ Zastupitelka největší opoziční strany ale současně říká, že zastavení stavby kvůli ceně je nesmysl: „Varianta zakonzervovat stavbu je hloupá, neekonomická a vlastně by to nic neřešilo. Čekáme s jakými variantami vedení města přijde.“

První jednání mezi městem a Strabagem by mohlo proběhnout už ve čtvrtek, kdy je pravidelný kontrolní den na stavbě.