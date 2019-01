Východní Čechy – Štvavá osobní kampaň, nepochopení voličů a spolehnutí se voličů na prázdné sliby. Lídr SPO – Zemanovců v Královéhradeckém kraji Vladimír Dryml jen těžko nachází slova pro zklamání, jaké mu přinesly krajské volby.

Vladimír Dryml. | Foto: DENÍK/David Taneček

Zatímco v roce 2008 pomohl vytáhnout sociální demokraty, za něž tehdy kandidoval, do vedení kraje a sám získal s naprostým přehledem vůbec nejvíce preferenčních hlasů od voličů, letos jako by se nad ním zavřela voda. Jeho kandidátku vhodilo do uren jen 4500 voličů a strana skončila hluboko v poli poražených.

Samotného Drymla zakroužkovalo jen 637 lidí. Před čtyřmi lety na kandidátce ČSSD jich tak přitom učinilo neuvěřitelných 10 280.

„Jsem překvapen, že po štvavé kampani ze strany ČSSD vůči mé osobě dali voliči zelenou pokračování problémů s evropskými dotacemi a machinacím na kraji," reagoval v neděli na volební propadák.

To, že fenomén kontroverzního a prostořekého Drymla se u voličů pravděpodobně přejedl, vypovídá skutečnost, že jeho SPO – Zemanovci paradoxně víc uspěla v Pardubickém kraji, kde neměla na kandidátce tolik známá jména.

Druhý nejúspěšnější Východočech krajských voleb 2008, tehdejší lídr ČSSD Radko Martínek, tenkrát dostal o třetinu hlasů méně než Dryml – „jen" 6257.

Víc letos obdržel populární náměstek pardubického hejtmana, lidovec Roman Línek. Zakroužkovalo ho dokonce o polovinu více lidí než pomyslného vítěze v sousedním Hradeckém kraji, bývalého „českého Cattaniho" Miroslava Antla.

Línek se však kolem 5000 preferenčních kroužků drží každé krajské volby už od roku 2000. Na paty mu tehdy šlapal jen tehdejší hejtman ODS Michal Rabas.

V Hradeckém kraji tak výrazně populární figury až do Drymlova raketového vzestupu před čtyřmi lety (a následného pádu, kdy se po volbách s mateřskou ČSSD rozhádal) chyběly. Ve volbách v roce 2004 na preference vyhrál tehdejší hejtman Pavel Bradík s více než pěti tisíci hlasy, o čtyři roky dříve trůnu vládl s podobným počtem hlasů lidovec Vladimír Derner.