Polička – Hysterie kolem syrských uprchlíků nezná ve městě konců. Zatímco na počátku října se po Poličce šuškalo, že v okolí už je první uprchlická vlna a také v dětském domově jsou malí Syřani.

Migranti podle fabulací poličských obyvatel měli být na pět kilometrů vzdáleném dětském táboře Balda. Jednalo se však o nepodložené informace. Ilustrační foto: Radim Hromádko | Foto: Radim Hromádko

Zatímco na počátku října se po Poličce šuškalo, že v okolí už je první uprchlická vlna a také v dětském domově jsou malí Syřani. Tentokrát podle fám tamních obyvatel má uprchlíky ze z válkou zmítané země vozit přímo nezávislá novinářka Markéta Kutilová, která se o dění v Sýrii zajímá a společně s šéfredaktor časopisu Lidé a Země Lenkou Klicperovou navštívila postiženou oblast severní části Sýrie, město Kobání.

Je to nesmysl

V obou případech se jedná o dezinformace a bludy. Přesto je „lidová tvořivost" v tomto směru opravdu až příliš kreativní. Kutilová měla podle všeho vozit Syřany v dodávkách do lokality na dětském táboře Balda. „Fámam se směji, ale trochu mě to i nutí k zamyšlení nad tím, jak nekriticky jsou lidé schopni přijímat informace. Každému, kdo jen trochu myslí, přeci musí být jasné, že v česku, natož zde na Baldě nejsou téměř žádní uprchlíci, Nejsme cílová destinace," uvedla Markéta Kutilová.

O fámách už se živě diskutovalo také na sociálních sítích. „Podle všeho je prý ještě navíc paní Kutilová vozí v dodávce přes Pomezí," napsala do diskuze uživatelka Jana Křemeňáková, která se sama podivovala těmto informacím a kroutí nad nimi hlavou.

Kutilová nechápe, kde se vůbec takové lživé tvrzení vzalo. „Je to celé samozřejmě nesmysl. Bylo by lepší, kdyby si mě lidé spojovali se sbírkou SOS Kobani,k terá naopak je určena na pomoc lidem,k teří se rozhodli v Sýrii zůstat a budovat tam znovu svoje zničené město Kobani," dodala reportérka.

Kutilová se sice chystá opět do Sýrie, ale tentokrát pouze za účelem předání peněz vybraných právě ve veřejné sbírce SOS Kobání. Výtěžek má jít na pomoc a obnovu bombami a boji zdevastovaného Kobání. V Poličce trvaje žije několik cizinců. Všichni tu mají ovšem vyřízený pobyt a pracovní povolení. Zatím je tu pouze jediná rodina ze Sýrie. „Jsem přesvědčená, že třeba ještě další dvě rodiny by se sem určitě ještě vešly," říká svůj názor Kutilová.

Ty by však nejprve musely oficiálně požádat o azyl a potom by také muselo s jejich umístěním nejspíše souhlasit i město. To však zastává jiný postoj. „Polička vůbec o přijímání uprchlíků neuvažuje a uvažovat nebude," nechal se už v říjnu slyšet poličský starosta Jaroslav Martinů.

„Město Polička žádné uprchlíky nepřijalo a nerozdělilo do táborů po okolí a ani to neplánuje," dodal tehdy. „Je to postoj vedení města, které zase na druhou stranu podpořilo naší sbírku SOS kobani částkou sedmnáct tisíc pět set korun, za což mu děkujeme," připomněla Markéta Kutilová.

V České republice jen za rok 2014 žádalo o azyl jen několik Syřanů, v roce 2015 jejich počet i podle ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera vzrostal na desítky, avšak nejedná se o dramatický nárůst. O azyl v Česku momentálně žádají nejvíce Ukrajinci, Vietnamci a také Kubánci.