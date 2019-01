Orlickoústecko, Rychnovsko – Eurica, projekt mořeplavce, dokumentaristy a spisovatele Rudolfa Krautschneidera, skončil nezdarem. Jeho sen plout s kamarády na voru přes Atlantik se roztříštil o aroganci přístavních úředníků v portugalském Portimao.

Rudolf Krautschneider | Foto: archiv

Třetího července se posádka voru Eurica, po bezmála půlročním boji s úředním šimlem, rozhodla cestu odpískat. Eurice nebylo dovoleno vyplout na moře, ačkoliv měla v pořádku všechny potřebné dokumenty včetně pojištění, měla předepsané vybavení, rádio, GPS… „Úředníci své podmínky neustále měnili a stupňovali," popisuje ob strukce Rudolf Krautschneider. Vyvrcholily požadavkem, aby česká posádka umožnila úředníkům prohlídku voru přímo na hladině moře. To splnila do puntíku, Eurica byla za 800 euro spuštěna portálovým jeřábem na vodu. A námořníci čekali. Marně. Rudolf Krautschneider se proto s tlumočnicí vydal na kapitanát, kde zjistil, že kapitán přístavu prohlídku zakázal bez udání důvodu. Nikdo neměl tolik slušnosti, aby o tom posádku voru informoval.

„Tento projev arogance úřední moci byl asi posledním hřebíkem do rakve našeho projektu. Museli jsme Euricu opět vytáhnout a zaplatit její přepravu zpět do loděnice. Naše frustrace byla obrovská. Ujištění místních, že by to úplatek ve výši několika tisíc euro vyřešil, neakceptuji," nenechá si mořeplavec křivit charakter. Rudolf Krautschneider se následně zranil při pádu ze žebříku a jak s nadsázkou říká, neschopnost pohybu jej zachránila před portugalským vězením za napadení úřední osoby.

Mořeplavec společně s přáteli postavil vor s cílem plout po Atlantiku z Evropy do Ameriky a zpět. Ten- hle sen se ale nesplní, Eurica uplula jen asi dvacet metrů ve stojatých vodách přístavu. „Z voru jsme si vzali radiostanici, kompas, mapy a pár osobních věcí a odjeli autem do Čech. Plně vybavený vor i s potravinami na půl roku jsme prodali za jedno euro spřáteleným přístavním dělníkům. Dalo by se tak říci, že velký životní sen má cenu jednoho eura," povzdychl si Rudolf Krautschneider.

Projekt skončil, přátelství ale trvá: „Nesmírně si vážím svých dvou kamarádů Jiřího Fejfara a Adama Navrátila. Stavbu voru a veškeré náklady s ní spojené jsme si zaplatili sami z vlastní kapsy, tedy bez žebrání. Jde o částku asi půl milionu korun," uzavírá mořeplavec další smutný příběh o úřednických mocipánech. Nicméně myšlenkou plout na voru přes oceán inspiroval další lidi s dobrodružnou povahou u nás i v cizině, a těm přeje, aby se alespoň jim plavba povedla.

Rudu to táhne na moře dál, právě se vrátil z Polska. Na svém statku v Lupenici na Rychnovsku spřádá další plány. „Celý život jsme ve válce. Ano, stane se, že občas prohrajeme nějakou tu bitvu, ale ne celou válku," předává životní moudrost. Rudolf Krautschneider má nezdolného ducha a v hlavě další plány. Jaké, nechce prozradit. Aby to nezakřikl.