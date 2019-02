Východní Čechy, Dvůr Králové - Pětiletá samice ohroženého nosorožce dvourohého Eliška zemřela. Příčinou smrti nadějného jedince je podle královédvorské zoo nešťastná náhoda.

Eliška zamířila do Tanzanie loni. | Foto: ZOO Dvůr Králové

„Elišce způsobil vnitřní zranění, jež nebylo zvnějšku patrné, samec Monduli, kterého do národního parku Mkomazi poslala britská zoo Port Lympne,“ sdělil novinářům Jan Stejskal ze Zoo Dvůr Králové. „Podobné případy se, bohužel, stávají jak mezi zvířaty chovanými v lidské péči, tak v přírodě,“ doplnil.



Eliška se v Zoo Dvůr Králové narodila. Zahrada ji v rámci programu na ochranu zvířat převezla do Afriky vloni v červnu leteckým speciálem. Žila v přísně střežené rezervaci Mkomazi a během dvou let měla být schopná reprodukce. „Eliška je povahou výjimečné zvíře. Nosorožci bývají většinou velmi plaší, ale Eliška s námi naopak v mnohém spolupracuje a veškeré přípravy usnadňuje,“ říkal před převozem kurátor nosorožců ze Dvora Králové Jiří Hrubý.

Zoo Dvůr Králové do Tanzanie převezla tři nosorožce už v roce 2009. Úspěšný projekt návratu nosorožců do tanzanského národního parku Mkomazi vede známý ochránce přírody Tony Fitzjohn. Samice Deborah, která také pochází ze Dvora Králové, v Tanzanii porodila už tři mláďata, to zatím poslední na jaře letošního roku.



Další dvě mláďata má v Africe původně dvorský samec Jamie se dvěma samicemi pocházejícími rovněž ze zoo Port Lympne. Nákladný přesun Elišky vyšel zahradu na 350 tisíc korun. Letecké náklady ve výši stovek tisíc eur uhradila přepravní společnost DHL.