Zdraví se jim zhoršilo tak, že nemůžou být sami doma. Nemají k tomu vhodný byt a potřebují trvalou péči. Dočasným řešením se mají stát speciální byty.

Ilustrační foto | Foto: čtk

Někteří senioři se ocitli v pasti. Po vážném úraze či jiné komplikaci se vrátili z nemocnice a zjistili, že s novým hendikepem to ve vlastním bytě nezvládnou. A to ani s profesionální pečovatelkou. Jenže na umístěnku do odpovídajícího pobytového zařízení musí čekat několik měsíců. Ale co do té doby?