Město Dvůr Králové nad Labem chystá rekonstrukci druhého dožívajícího bazénu na Tyršově koupališti. Předpokládá se, že stavební práce začnou po výběru zhotovitele - k tomu by mělo dojít ještě letos.

Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem. | Foto: Jan Skalický

„Rekonstrukce bude spočívat ve vložení nerezové konstrukce do nynějšího vanového konstrukčního prostoru. Do bazénu by měly být nainstalovány atrakce pro návštěvníky, které byly vybrány na základě diskuze. Ta proběhla nejen mezi radními města, ale například také ve studentském zastupitelstvu, kde jsme se zeptali přímo dětí, o jaké atrakce by měly na koupališti zájem,“ uvedl místostarosta Jan Helbich.