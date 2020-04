Na tradiční „lahváče“, pivo z PET lahví nebo menší soudky se zaměřují v této době pivovary. Například z Krkonoš rozvážejí pivo lidem až do Prahy. A je tam o ně zájem. Podle Dagmar Budové, ředitelky Pivovaru Trautenberk v krkonošské Malé Úpě, to svědčí o tom, že Češi ani v době nouze neztratili chuť na pivo.

„Máme navařeno 38 tisíc litrů piva, které potřebujeme prodat. Nejvíce nám s tím pomáhá Praha, kam vozíme 2000 litrů týdně. Tam je o pivo z Krkonoš zájem. Funguje několik prodejen a pivoték. Naše dva sesterské pivovary Spojovna a Hostivar, které mají stejného investora, prodávají hodně piva v PET lahvích z výdejových okének. Pivo rozhodně nevyléváme,“ přibližuje Budová.

Zájem o soudky na víkend

Pivovar Trautenberk rozváží pivo minimálně dvakrát týdně po trase dálnice D11, na zpáteční cestě z Prahy to bere přes Mladou Boleslav a Jičín. Vedle Prahy je největší poptávka v Hradci Králové, Nymburku a Poděbradech. V těchto místech, stejně jako v Trutnově, se hodně rozšířil zájem o dvaceti a třicetilitrové soudky. „Lidé naše pivo znají a byli zvyklí si ho brát v PET lahvích z Pomezek. Teď si objednávají na víkend domů soudek,“ říká šéfka maloúpského pivovaru.

Trautenberk umístil provizorní mobilní prodejnu do Svobody nad Úpou, kde si lidé můžou pivo koupit. „Pivní budka“ je otevřená tři dny v týdnu vždy dvě a půl hodiny odpoledne. „Týdně prodáme 500 litrů piva. Je to takové naše výdejní okénko ve větším rozměru, které jsme lidem přiblížili z Malé Úpy blíž do Svobody, aby nemuseli až na Pomezky, které jsou vylidněné a je nežádoucí, aby tam turisté jezdili v tuto chvíli,“ dodává Dagmar Budová.

Tambor nabídl stáčírnu lahví minipivovarům

Pivovaru Tambor ve Dvoře Králové nad Labem zůstalo v tancích a sudech 514 tisíc litrů piva. Zaměří se teď na prodej lahvového piva. „Zbývá nám pivo zhruba za dva miliony korun. Do sezony máme navařeno, teď musíme řešit, co s tím, hlavně s pivem v tancích. Jsme bez zákazníků, kteří odebírali pivo v sudech, nebo pro které jsme vyráběli privátní značky. Například pro Divadlo bratří Formanů, které si ho mělo brát do Francie na divadelní představení, nebo hrad Pecka,“ popisuje situaci majitel pivovaru Tambor Nasik Kiriakovský.

„Stáčíme pivo do lahví, snažíme se zvednout jeho prodej. Naštěstí máme robotizovanou, plně automatizovanou stáčírnu lahví, která umí stáčet 3000 litrů piva za hodinu do lahví. V tom jsme mezi slepými králové, takže jedeme lahvové pivo. Pomáhá nám sofistikovaná technologie, do které jsme investovali,“ vysvětluje Nasik Kiriakovský, jak řeší situaci.

„Distribuce lahvového piva je ale na úrovni do 20 procent celkové produkce, pokles představuje 80 procent. Ztráty jsou tak značné. Pivo ale nevyléváme a pokud to půjde, ani nebudeme. V krajní nouzi z něj uděláme spíše pivní destilát,“ uvažuje šéf Tamboru.

Majitel královédvorského pivovaru nabídl menším pivovarům, že můžou využít stáčírnu pro lahvové pivo, která nyní jede pouze jeden den v týdnu. „Máme volnou kapacitu, kterou jsme nabídli minipivovarům. Můžou u nás stáčet do lahví pivo, které nejsou schopni prodat v sudech. Už se jich šest ozvalo, například z Prahy nebo Hořic,“ upřesňuje Kiriakovský.

Ve Dvoře Králové nabídnou během Velikonoc v podnikové prodejně Tambor velikonoční speciál čtrnáctku, v sudech a lahvích.