FOTO: Legionářský vlak s těpluškou zastavil ve Dvoře, další zastávkou Martinice

Vlakové nádraží ve Dvoře Králové nad Labem bylo osmou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním putování Českou republikou. Legiovlak se skládá ze 14 zrekonstruovaných vagonů. Těmito vlaky se desetitisíce československých legionářů přepravily v letech 1918 - 1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále a průjezd si často musely vynutit bojem s bolševiky. V úterý zamířil Legiovlak do Martinic v Krkonoších, kde setrvá do neděle 9. srpna. Vstup do expozice Legiovlaku je zdarma.

Unikátní repliky legionářských vagonů z let 1918-1920 byly k vidění ve Dvoře Králové nad Labem. Odtud zamířily do Martinic v Krkonoších. | Foto: Jan Bartoš