Městské informační centrum na královédvorském náměstí T. G. Masaryka se po několikatýdenní přestávce otevřelo pro veřejnost už počátkem minulého týdne. Až do uplynulé neděle však fungovalo pouze v omezeném provozu.

Informační centrum. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Marie Michaleová

Od pondělí ovšem Městské informační centrum ve Dvoře Králové nad Labem funguje stejně jako před březnovým uzavřením, tedy od pondělí do pátku od osmi do sedmnácti hodin, v sobotu pak od devíti do třinácti hodin.