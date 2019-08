Už v úterý podle všeho schválí hradečtí zastupitelé jednu z největších investičních akcí města za poslední roky. Město Hradec Králové plánuje za 120 milionů korun zrekonstruovat nechvalně proslulý objekt v Honkově ulici. Chátrající budovu ještě nedávno obývali bezdomovci a narkomani, už za dva roky by ale měla sloužit jako zázemí pro odlehčovací službu. Ta má ulehčit hlavně rodinám, které se starají o nemocné a potřebují jim zajistit na přechodnou dobu pečovatele.

V Hradci Králové funguje jediná odlehčovací služba. V Jungmannově ulici je k dispozici 22 lůžek, nová budova v Honkově ulici má nabídnout dalších 35 lůžek. Náměstek primátora pro sociální oblast Martin Hanousek o tomto projektu od začátku mandátu hovoří jako o největší prioritě. „Cílem je vytvořit moderní zázemí pro seniory a osoby se zdravotním postižením a umožnit pečujícím nezbytný odpočinek. Zařízení představuje pobytovou službu na přechodné, maximálně tříměsíční období. Prostory budou plně bezbariérové a uzpůsobené nejen vozíčkářům, ale i pro umístění trvale ležících klientů,“ řekl Hanousek, který neočekává na zítřejším zastupitelstvu žádný problém. „Projekt má jednoznačně naši podporu,“ potvrdila Deníku náměstkyně Monika Štayrová z nejpočetnějšího zastupitelského klubu hnutí ANO.

Podle investičního náměstka Jiřího Bláhy by ještě do konce roku měla radnice vysoutěžit zhotovitele. „Se stavbou by měla vítězná firma začít příští rok, hotovo by pak mělo být v průběhu roku 2021,“ dodal Bláha s tím, že projekt již má platné stavební povolení.

O přestavbě chátrající budovy v dům s odlehčovací službou se mluví už více než pět let. Teď to vypadá, že se jeho realizace konečně přiblížila. Po letech, kdy radnice marně vyhlížela možnou dotaci, se nynější koalice rozhodla rekonstrukci udělat za každou cenu. „Už ze začátku se projekt dělal s tím, že dotace zřejmě nebude možná. Ten projekt je nadmíru důležitý a postavit se musí. Ať jsou či nejsou dotace,“ řekl už na začátku letošního roku Martin Hanousek.

Ten si od nové služby slibuje i úlevu pro přeplněný domov U Biřičky. O vlastním domově pro seniory město neuvažuje, prioritou je právě odlehčovací služba. „Budeme se snažit, aby domov důchodců byla až poslední štace, kde lidé budou. Když nabídneme odlehčovací službu, bude se nám méně lidí tlačit do domovu pro seniory,“ věří Hanousek.

Situace v kraji



Odlehčovací službu zajišťuje v Královéhradeckém kraji v současné době celkem sedm zařízení. Středisko Betanie a Domov pro seniory Marie fungují v Náchodě, občanské sdružení Spokojený domov zajišťuje odlehčovací službu v Jičíně, Domov V Podzámčí v Chlumci nad Cidlinou, obecně prospěšná společnost Duha v Novém Bydžově a městské středisko sociálních služeb Oáza nabízí odlehčovací službu v Novém Městě nad Metují. Odlehčovací služba je k dispozici i v krajském městě. V Hradci Králové ji nabízí Senior Centrum v Jungmannově ulici. Nabízí 22 lůžek. Za jeden den zaplatíte maximálně 180 korun.