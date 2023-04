Stavíte, budujete, zařizujete? Poslední březnovou středu se v polském Kladsku, kam Češi často míří za výhodnými nákupy, otevřel nový hobby obchod Castorama. Přilehlé parkoviště pak lemují i další známé a oblíbené prodejny. Čeština se zde v sobotu 1. dubna ozývala snad ze všech stran. Podívejte se, jak to v novém obchodě, který je oblíbený především mezi kutily či zahrádkáři, vypadalo. Můžete porovnat i některé ceny.

V polském Klodzku otevřeli nový obchod nejen pro kutily. | Video: DENÍK/ Regina Hellová

Od bývalého hraničního přechodu v Náchodě - Bělovsi budete v Kladsku (polsky Klodzko) autem asi za půl hodiny. Češi si zde oblíbili už jeden hobby market - Leroy Merlin. Tomu zde nyní vyrostla konkurence. Na ploše větší než 7 000 m2 je k zakoupení přes třicet tisíc produktů, a to od stavebního či instalatérského materiálu až po různé potřeby a vybavení do celého bytu či domu. Na své si přijdou i zahrádkáři.

Sobotní prodej se zde nesl ve slavnostním duchu. Vchod zdobila brána z nafukovacíh balónků a vaše účtenka mohla vyhrát některou z cen ve speciální narozeninové loterii.

"Přijeli jsme si vybrat interiérové dveře. Ceny se zdají příznivé, teprve vše propočítáváme a plánujeme. Určitě nezůstane jen u dveří, líbí se nám také osvětlení, regály do spižírny a nějaké drobnosti do jednotlivých pokojů," vyjmenovává mladá rodina z Hradce Králové v jedné z nákupních uliček Castoramy. Cestou domů manželé plánují ještě nákup potravin. "Dříve nám to tak nepřišlo, ale teď jsme rádi, že to Polsko máme v dosahu a můžeme na dost věcech ušetřit," shodují se.

Výhodou nákupů v Polsku je i skutečnost, že čeští zákazníci a polští prodávající se spolu poměrně dobře domluví. Každý svou řečí. V nové Castoramě je zatím trochu znát, že zaměstnanci se také teprve rozkoukávají a učí s Čechy komunikovat. Situaci usnadňují cedule s nápisy i v češtině. Je vidět, že jsou na nakupující sousedy připravení. A když se na něco potřebujete zeptat, je lepší mít v mobilním telefonu obrázek toho, co právě sháníte.

Krátce o Kladsku

Kladsko je okresní město na jihu polského Dolnoslezského vojvodství, centrum současného okresu Kladsko a historického Kladského hrabství. Město leží uprostřed Kladské kotliny na Kladské Nise. Žije zde přibližně 26 tisíc obyvatel.

Hlavní náměstí je mírně svažité a domy zde mají zvláštní kouzlo. Můžete zde navštívit pevnost ze 17. století s unikátním labyrintem chodeb. Pozornost přitahuje i pozoruhodný gotický most sv. Jana se šesti barokními sochami včetně sv. Jana Nepomuckého. Je jednou z nejcharakterističtějších památek města a často bývá porovnáván s pražským Karlovým mostem. Za poznáním zamiřte také do bývalého jezuitského kláštera, kde dnes sídlí Muzeum Kladska. Dalšími zajímavostmi je farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Jiří a kostel sv. Vojtěcha či Františkánský kostel a klášter. Za návštěvu rozhodně stojí i park miniatur Minieuroland.

