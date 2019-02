Hradec Králové - Největší domov pro seniory v kraji chystá stavbu nové budovy, bojuje však s městskými politiky. I proto je projekt ve skluzu. Hotovo by mohlo být nejdříve v roce 2022.

Domov U Biřičky v Hradci Králové. | Foto: Královéhradecký kraj

Projekt na novou budovu Domova U Biřičky postupuje pomalu. Hradečtí zastupitelé sice zhruba před rokem rozhodli o přenechání pozemku, na kterém má budova vyrůst, kraji, problém však nastal u výboru pro územní plánování a rozvoj města. Na svém posledním zasedání před komunálními volbami tento výbor konstatoval, že návrh je z hlediska prostorového a hmotového uspořádání nevhodný pro dané území ve vztahu ke stávající okolní zástavbě. Jeho tehdejší člen a a nynější předseda Oldřich Vlasák konstatoval, že „návrh je potřeba dořešit tak, aby architektonické řešení bylo přijatelné, projednatelné a tedy realizovatelné.“

Ředitelka Domova U Biřičky Daniela Lusková je z přístupu města dlouhodobě zklamaná, podle svých slov ale výboru chce trochu ustoupit. „Pokusíme se městu trochu vyjít vstříc a budovu o několik metrů zmenšit,“ uvedla Lusková s tím, že v nejlepším případě by se mohlo začít stavět na konci roku 2020.

Hejtman Jiří Štěpán připomíná, že Královéhradecký kraj je tím nejstarším v zemi. A Domov U Biřičky největším zařízením v kraji. Provozuje ho právě kraj, který je na zhruba patnáctimilionovou investici do domova připraven. Domov funguje zejména pro lidi z kraje, většinu pak tvoří obyvatelé Hradce.

Další část klientů si pak přehlásí trvalé bydliště až po umístění do domova. Město i za tyto klienty dostává část daní přerozdělovaných právě podle trvalého bydliště občanů. Služby, které z toho ale město platí, klienti domova zpravidla nevyužijí. Žijí totiž v areálu domova a nevyužijí tak třeba veřejné osvětlení nebo městkou hromadnou dopravu a například za odpady platí zřizovatel domova, tedy Královéhradecký kraj. Že je spolupráce s městem složitá, Lusková přiznává. „O pozemku na novou budovu jsme s městem jednali více než tři roky. Město za celou dobu fungování tohoto zařízení nepřispělo jedinou korunu přesto, že tady žije nezanedbatelná část Hradečanů,“ řekla Lusková. Sama se netají názorem, že stotisícové město by mělo mít vlastní zařízení. Všechna s Hradcem Králové srovnatelně velká česká města totiž svůj vlastní domov důchodců provozují. Nejinak je tomu i v sousedních Pardubicích.

Pro obyvatele Hradce, kteří čekají na lůžko v domově U Biřičky, tak existuje ve městě jediná alternativa. Soukromý domov důchodců v Třebši. „Myslím, že to tam umí dělat dobře. Musí dodržovat stejný zákon jako my, ale zatímco nám jde dotace, oni musí mnoho tisíc navíc získat jinde. Pro rodiny je to tak velmi drahé. Často se pak klienti ze soukromého domova hlásí k nám, protože zdroje rodiny jednoduše vysychají,“ vysvětluje Lusková. V současné době mají v domově více než 500 nevyřízených žádostí. Kapacita je přitom 340 klientů. V roce 2018 se obměnilo 46 procent klientely, to je o je dost vyšší číslo než dříve. Dáno je to tím, že do domova se nyní dostávají lidé v horším zdravotním stavu a vyšším věku. „Jako pobytová služba se soustřeďujeme na lidi s vysokou potřebou péče. Dříve se sem dostávali soběstační lidé kvůli bydlení. Dnes už tento důvod nestačí,“ uvedla ředitelka Domova U Biřičky Dana Lusková, že musí posuzovat, který z případů, potřebuje služby domova nejvíce.