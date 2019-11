Dokončení Rezeckého mostu se blíží do finále

Rezecký most, na kterém stavbaři usilovně pracují v prodlouženém termínu, by se mohl začít používat přesně za týden, tedy v pátek 15. listopadu. Dokončovací práce by pak za provozu měly trvat ještě přibližně další dva týdny.

