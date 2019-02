Hradec Králové - Dohoda, která vyřeší čtyři roky trvající spor mezi městem Hradec Králové a developerskou firmou CTP, je na spadnutí. Definitivně jasno bude za měsíc.

Vizualizace CTParku. | Foto: archiv CTP

V březnu to budou čtyři roky, co společnost CTP zastavila stavbu průmyslových hal na okraji Hradce Králové. Stalo se tak poté, co vyšlo najevo, že developer začal u výpadovky na Třebechovice stavět bez platného stavebního povolení. V následujících letech magistrát a následně i nizozemská společnost druhou stranu zažalovaly a vznikl zdánlivě nekonečný spor o to, zda město povolí dodatečnou legalizaci nebo bude trvat na odstranění stavby. Přesně po čtyřech letech, v březnu 2019, by mělo být konečně jasno. O smíru se společností CTP budou 12. března hlasovat hradečtí zastupitelé. A všechny indicie naznačují, že smír potřebnou podporu získá.

Přestože není nová hradecká koalice v řešení sporu za jedno, navenek postupuje vedení města transparentně a razantně. „Jako rada preferujeme cestu mimosoudního jednání s tím, že si CTP posype hlavu a omluví se a posadíme se k čistému stolu,“ uvedla náměstkyně za hnutí ANO Věra Pourová začátkem ledna s tím, že základní podmínkou pro jednání je stažení žaloby ze strany CTP. „Ještě před jednáním zastupitelstva stáhneme žalobu,“ potvrdil před měsícem Deníku regionální ředitel CTP Zdeněk Apeltauer. To společnost splnila. Žalobu stáhla ještě před úterní schůzkou, na které osloví všechny zastupitele.

Na úterý 12. února pozval primátor města Alexandr Hrabálek na magistrát všechny zastupitele a také zástupce CTP. Názory vedení města jsou dlouhodobě známé. ODS se chce dohodnout a zabránit tak možnému dlouholetému soudnímu sporu, Změna pro Hradec a Zelení zase trvají na odstranění staveb z principiálních důvodů. Hnutí ANO je ve svých vyjádřeních opatrné, stále více však směřuje k přijetí dohody. CTP splnilo podmínku náměstkyně Pourové a její kolegyně Monika Štayrová si chování společnosti pochvaluje. Soud by byl podle ní dlouhý a betonové torzo by mohlo hyzdit vjezd do Hradce Králové dlouhé roky. Rozhodnou tak hlasy opozice. Pokud budou všichni členové ODS a ANO pro dohodu, stačí pro dohodu získat tři další hlasy.

Hlasy pro dohodu se v opozici najdou

Zástupci opozice nechtějí před úterní schůzkou své karty odhalovat úplně, razantně proti ale žádná ze stran není. V Koalici pro Hradec jsou podle Anny Maclové různé názory , rozhodnout se chce klub po úterním setkání. Podobně mluví i Pavlína Springerová z HDK. „Nemáme teď žádné oficiální stanovisko. Hlasovali jsme individuálně už minule, podobné to bude zřejmě i teď,“ narážela na hlasování z roku 2016, kdy z řad současných zastupitelů za HDK hlasovali pro dohodu Jiří Sova, Ladislav Škorpil a Romana Lišková. Stejně tenkrát hlasovali i Alois Havrda a Lubomír Štěpán z KSČM. Druhý jmenovaný říká, že podle něj návrh na dohodu projde. Sám je pro, rozhodne se však až po stranickém jednání. Ani poslední opoziční strana není proti. Piráti podle Pavla Vrbického budou chtít potvrzení, že nebude ohroženo napojení severní tangenty - to už však vedení města má. Do smíru by rádi zanesli i podmínku, aby CTP vybudovalo do oblasti hal chybějící cyklostezku nebo chodník. Hlasů pro dohodu by tak mělo být dost.