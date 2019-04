Ani půl druhé hodiny trvající schůzka mezi náměstkem primátora Jiřím Bláhou a pirátským zastupitelem Alešem Dohnalem nepřinesla klid zbraní mezi příznivci a odpůrci současně navržené podoby křižovatky Mileta v Hradci Králové.

Boj o podchod i o metry

Primátor: „Nejsem populista, ale lesy bych pro lidi koupil rád" Přečíst článek › Podle Aleše Dohnala se KOS o případném odvolání rozhodne na základě jednání s magistrátem, krajem a ŘSD. To se uskuteční ve středu 10. dubna. „Všichni víme, že v tom projektu jsou chyby. Pan náměstek Bláha nám zatím nedal úplně odpověď na to, jakým způsobem je chce napravit. Zůstal zatím v ryze obecné rovině, já bych chtěl slyšet něco konkrétnějšího. Například to, jakým způsobem bude fungovat připojení nemocnice nebo přesměrování MHD z Benešovky přímo na Miletu,“ uvedl Aleš Dohnal, který je stále přesvědčen, že podchody pod jednou z nejfrekventovanějších křižovatek v Hradci jsou zbytečné. „Já jsem přesvědčen, že tam podchody být nemají. Pokud mi ale někdo ukáže data, podle kterých tam budou dávat smysl, jsem ochoten na to přistoupit,“ řekl pirátský zastupitel, který se o případném odvolání rozhodne až po schůzce všech investorů stavby. „O tom, jestli podáme odvolání, se rozhodneme až po schůzce s městem a zástupci ŘSD, která je plánovaná na 10. dubna. Chceme tam konečně slyšet něco konkrétního,“ informoval Aleš Dohnal, který ustoupil od požadavku čekat na dostavbu D35: „I kdybychom se neodvolali, což je z mého pohledu pravděpodobnější varianta, tak se dříve jak v druhé polovině roku 2021 začít stavět nemůže. Čekat na reálný dopad dálnice D35, která bude otevřená na začátku roku 2022, už nechceme.“ Benešovku čekají od konce dubna drobné opravy Přečíst článek ›

Čas se však krátí. Do 13. dubna je proti ní možno opět podat odvolání. Obě strany sporu však trvají na svém. „Podle zastupitele Dohnala je současně navržená křižovatka špatná a jejich je ve všech směrech lepší. Stále mu vadí navržené podchody a jednu z křižovatek by rád posunul o několik metrů dál,“ nechal se po schůzce slyšet náměstek primátora a dodal, že se obě strany rozešly s tím, že by Jiří Bláha byl rád, aby jej pirátský zastupitel pozval na jednání KOSu o případném odvolání. „Celkově mám však z jednání rozporuplný pocit. Osobně bych neřekl, že v otázce odvolání je to teď padesát na padesát, ale je to horší,“ dodal náměstek primátora.