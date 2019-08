„S ohledem na letošní výročí, která se k Františkovi Ulrichovi vztahují, chci otázku jejího návratu do hradeckých ulic opět vytáhnout,“ nechal se slyšet Martin Soukup (ODS) na začátku letošního roku, ve kterém uplynulo 160 let od narození Františka Ulricha a 80 let od jeho úmrtí.

Návrat na některé z náměstí sochu určitě nečeká. Zavřená v bedně v depozitu technických služeb na letišti už ale podle všeho také dlouho nezůstane. Sochu by mělo od města převzít Muzeum východních Čech. „Muzeum by ji mohlo vystavit někde v areálu, kde bude mít depozitář. Na náměstí by se ale rozhodně vracet neměla,“ říká radní za Změnu pro Hradec a Zelené Adam Záruba. Zárubovi se nezamlouvá ani varianta, se kterou nedávno přišel primátor Alexandr Hrabálek (zvolen za ODS). „Mně osobně se stále líbí jeden z původních konceptů sochy na pylonu právě na Ulrichově náměstí,“ vrací se Hrabálek k návrhu sochy na 14 metrů vysokém pylonu. Ten kdysi vyhrál architektonickou soutěž, ale narazil u památkářů. „ Po dosavadních fiaskách bychom si v této věci měli dát na pár desetiletí pauzu a nechat to až na další generaci,“ říká Záruba s tím, že když už by se měla nějaká socha Ulricha realizovat, měla by se udělat nová architektonická soutěž.

Jestli bude nová soutěž je zatím nejasné. „František Ulrich si bezpochyby zaslouží nějakou připomínku, která by odpovídala jeho velikosti a významu,“ vysvětluje své pohnutky primátor a souhlasí s ním i náměstkyně Monika Štayrová (ANO): „Určitě bych podpořila vznik uměleckého díla, kterým bychom důstojně uctili památku starosty Ulricha.“

Předchozí návrhy:

Socha Františka Ulricha skončila v bedně na hradeckém letišti v létě roku 2011. V průběhu let vzniklo několik nápadů na její nové využití. Hovořilo se o stěhování do Lipek, na Ulrichovo náměstí a zájem o koupi měla i skupina sběratelů. Ti ovšem přestali s městem komunikovat poté, co dostali detailní fotky sochy. Před dvěma lety projevila zájem o sochu komise místní samosprávy v Malšově Lhotě. Lokaci u Stříbrnému rybníku ale někteří politici považovali za nedůstojnou.