Souběh největší investiční akce v dějinách rozlehlé obce na Trutnovsku za 144 milionů korun a rekonstrukce poničené krajské silnice komplikují život obyvatelům Rudníku.

Aby se dostali domů nebo do fabriky, musí mít speciální povolenky. Opatřit si ji musel i Jan Štemberka. „Bydlím hned na kraji, kde stavba končí. Pro mě to takový problém není. Ale kamarád žije asi v polovině opravované cesty a auto si nechává u mě, dva kilometry od svého domu. To znamená, že musí dojít pěšky. Jinak by se domů nedostal,“ popisuje úskalí, které rozsáhlá stavební činnost v obci přináší.

„Velká nevole je mezi lidmi hlavně kvůli prašnosti, nerovnosti a překopům. Lidem praskají péra v autech. Stalo se to i mně. Obě praskla a musel jsem je měnit,“ líčí Jan Štemberka. Lidem v Rudníku také hodně vadí, že oprava silnice nebude jen záležitostí letošního roku, ale i dalších let. Opravovat se ještě budou další dva úseky. Původní plán opravit silnici najednou v plné délce 4 kilometrů rozložil kraj na tři etapy. Nejdříve přišla na řadu prostřední etapa o délce 1,2 km.

„Snažili jsme se vyjít vstříc a projíždět stavbou ráno před příjezdem pracovníků a odpoledne po skončení práce zase zpátky. Spousta bezohledných řidičů ovšem vůbec nerespektovala zákaz vjezdu a mydlili to přes stavbu,“ dokresluje situaci Štemberka.

„Povolenky souvisí s rekonstrukcí silnice do Hostinného, kterou realizuje kraj. Občané, trvale žijící v úseku, který je uzavřený kvůli opravě, měli nárok od 1. července využívat objízdné trasy na povolení,“ vysvětluje starosta Rudníku Aleš Maloch. Uzavírka je trvalá, tedy se zákazem vjezdu, bez světelné signalizace.

Obec vydala zhruba 200 povolenek, vyžadovány budou až do konce září. Vedle obyvatel, žijících v uzavřeném úseku, je potřebovali i lidé, zaměstnaní v místních továrnách Akwel a MZ Liberec. „Desítky lidí potřebují využívat trasu z Hostinného do Rudníku do zaměstnání. Povolenku jsme dávali na 5 lidí, tedy jedno auto, aby se mohli dostat do fabriky,“ objasňuje starosta.

Aleš Maloch uznává, že stavební činnost už delší dobu komplikuje život lidem v obci. „Silnice jsou rozkopané, projet Rudníkem není žádný med. Ale už se blýská na lepší časy,“ avizuje zlepšení situace. „Z nejhoršího bychom měli být venku. Na úseku, který se opravoval jako první, bylo nejvíc příčných překopů, které udělaly obrovský kráter v silnici. Na spodní a vrchní trase taková komplikace není,“ říká.

Výstavba kanalizace jde do finiše. „U první etapy v Arnultovicích by měla být kolaudace v říjnu, listopadu. U druhé etapy v Terezíně a centrální části Rudníku v lednu, únoru příštího roku. Obě etapy se realizují zároveň,“ upřesňuje starosta.

Dosud byl Rudník takřka bez kanalizace. "Kanalizaci mělo zhruba 20 procent obce, nyní budeme za polovinou. Přinese čistější životní prostředí, nebude se vypouštět přepadová voda do vodoteče, ale centrálně bude vše směřovat do čistírny odpadních vod v Hostinném," dodává.

Na vybudování kanalizace za 144 milionů získala obec státní dotaci ze dvou programů státního fondu životního prostředí 83 milionů korun, další miliony přidal Královéhradecký kraj. Obec dala ze svého 11 milionů, u banky si půjčila na úvěr 35 milionů korun.

V plánu jsou také investice do dalších let. "V obci zoufale chybí chodníky. Rudník je přitom tranzitní obcí, kterou prochází frekventované silnice první a druhé třídy. Od obecního úřadu po školu chceme vybudovat během dvou let chodníky, projekt je před stavebním povolením. Další chodník chceme mít směrem k pivovaru," přibližuje plány Aleš Maloch.

Rudník také chystá společně s Mladými Buky vybudování cyklostezky, která naváže na trasu, vedoucí z Vrchlabí přes Lánov, a v budoucnu povede až do Trutnova.