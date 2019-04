Opět po roce v pondělí v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové odstartoval 22. ročník dvoudenní konference Internet ve státní správě a samosprávě, které se pravidelně účastní přes 2000 odborníků, špičkových politiků, poslanců a senátorů, hejtmanů, primátorů, starostů, zástupců státní správy i samospráv a spousty dalších.

Premiér Andrej Babiš na slavnostním zahájení konference ISSS. | Foto: ČTK/ David Taneček

Na pondělním slavnostním zahájení premiér Andrej Babiš sdělil, že do pěti let by mohl stát začít poskytovat občanům a firmám veškeré služby on-line. Za správnou cestu v rámci digitalizace považuje zákon o právu na digitální službu, který určuje státu povinnost poskytovat své služby také v digitální podobě a který nedávno získal podporu napříč poslaneckými kluby, vlády a komerčního sektoru. „Nemůže se stát, že bude pro občany jednodušší dojít si na úřad. Když se občan rozhodne pro on-line vyřízení, tak by měl být schopen udělat všechno od začátku do konce. Na to se chceme soustředit,“ řekl Andrej Babiš a pokračoval: „Zákon stanovuje povinnost udělat do jednoho roku katalog služeb a následně do čtyř let poskytovat občanům a firmám všechny služby on-line a zároveň předvyplněné všechny formuláře bez nutnosti návštěvy úřadu.“