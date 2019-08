Do jezuitské koleje se vrací život jen po krůčcích

/FOTOGALERIE/ Jezuitská kolej v Jičíně byla vybudována na popud vévody Albrechta z Valdštejna, který v roce 1622 povolal do města jezuity. Základní kámen stavby byl položen v roce 1628, jezuité objekt opustili v roce 1773, kdy se do něho nastěhovali vojáci. Od roku 1968 do roku 1990 kolej „okupovala“ sovětská vojska. Od té doby se pro něho nenašlo komplexní využit.

Radnice v Jičíně letos pokračuje v obnovení jezuitské koleje rekonstrukcí větracího systému okolo zadního nádvoří. Investice za 3,5 milionu je zčásti dokončena, zkomplikoval ji ovšem stav objektu. Historická budova je na tom hůř, než se předpokládalo. Při otevírání historických průduchů z podzemí na povrch bylo na mnoha místech poškozené zdivo. Tyto části se musely zbourat a postavit znovu. Opraveny musí být také poškozené obvodové zdi, které jsou momentálně provizorně zabezpečeny. Průduchy byly nejvíce zdevastovány ruským vojskem. Vloni město provedlo nákladem zhruba 3,5 milionu rekonstrukci zadního nádvoří. Obnoveny jsou tři místnosti, elektroinstalace a vybudováno sociální zázemí. Odstraněny byly zděné přepážky z oblouků podloubí, kde mělo okupační vojsko kanceláře. Prostory zatím nejsou zkolaudovány. Sloužit mají pro pořádání výstav, divadelních a hudebních vystoupení nebo dílniček a kurzů uměleckého charakteru. Začíná pravidelná odstávka v Aqua centru Přečíst článek › Opuštěný objekt má ojedinělou atmosféru, a to od sklepení až po půdu, i když ve vrchním patře se nyní zřejmě zabydlely kuny. Historii jezuitské koleje zkoumají i archeologové. „Objevili jsme původní dlažbu po celém obvodu nádvoří,“ ukazuje na odkrytou část zadláždění jeden z odborníků a zároveň sledujeme střepy zřejmě ze sedmnáctého století. Nálezy bude muzeum teprve analyzovat. Historie Jezuitská kolej je historicky mimořádně cenná budova. Stavba samotná patří od roku 1967 do Městské památkové rezervace a je kulturní nemovitou památkou. Městu se bohužel nezdařila přeměna jezuitské koleje na Valdštejnův vědeckotechnický park za přispění evropských peněz. Odhad nákladů na přestavbu jičínské koleje byl 328 milionů korun. Zastupitelé čerpání dotace na podzim 2012 zamítli. Radnice už v minulých letech pořídila restaurátorský a stavebně historický průzkum komplexu. Každý hlas pro kino se počítá Přečíst článek ›

Autor: Iva Kovářová