Kožní antiseptikum se používá jako bez oplachová ochrana pokožky, například v situacích, kdy lidé dlouho cestují v hromadných dopravních prostředcích a nemají možnost dostat se k běžnému mýdlu a teplé vodě.

Podle vedoucího lékárníka Ondřeje Bednaříka, který je zároveň předsedou okresního sdružení České lékárnické komory v Trutnově, je to příklad dalšího sortimentu, po němž se v souvislosti s koronavirem zaprášilo. Vedle roušek a respirátorů, které se už ani nesmí prodávat, šly na dračku běžné léky proti chřipce, ale také infračervené teploměry, které se přikládají k čelu a měří teplotu.

„Ty už také zmizely ze skladů. Nejsou přitom úplně nejlevnější, jejich cena začíná na 500-600 korunách a jde až přes tisíc korun. Přesto je nelze sehnat. Nikdy před tím jsme takovou poptávku po nich nezaregistrovali. Lidé také hodně nakupují běžné teploměry, léky na teplotu a bolest. I zdraví lidé si dělají zásoby. Čekají, že nic nebude. To, co se odehrává s vykupováním zásob mouky a těstovin v obchodech s potravinami, to se děje s Paralenem a Ibalginem v lékárnách,“ popisuje situaci Ondřej Bednařík.

„Lidé samozřejmě shánějí roušky a respirátory. Pokud by byly k dispozici, nesmíme je ovšem podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví prodat nikomu, ani zdravotníkovi,“ dokresluje současný stav.

O vlastní dezinfekční prostředky trutnovské lékárny byl okamžitě velký zájem. Lidé si je pořizovali po více baleních. Nakupovali je do firem i domácností. „Antiseptické přípravky máme běžně skladem od dodavatelů. Jakmile docházely, marně jsme se je snažili objednávat několik dnů. Proto jsme se rozhodli, že si je připravíme sami,“ vysvětluje Bednařík.

Antiseptický roztok má přesné složení, receptura vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace. Skládá se z koncentrovaného lihu, peroxidu vodíku, glycerinu a vody ve stanoveném poměru. „V lékárně se připravuje stejně jako recept, který dostáváte od lékaře. Všechny látky jsou atestované, bez nich bychom nemohli přípravek zhotovit. Státní ústav pro kontrolu léčiv bedlivě dbá na to, abychom pracovali pouze s atestovanými surovinami,“ přibližuje alchymii výroby šéf Lékárny U Řeky a pokračuje: "Smísí se podle daných poměrů a rozlévají se do jednotlivých lahviček. Roztok připravuje odborná osoba, lékárník nebo farmaceutický asistent, vysokoškolsky nebo středoškolsky vzdělaní v oboru. Jedná se o tekuté substance, je nutné vše precizně odvážit tak, aby v každé lahvičce bylo přesně udávané množství.“

V přípravě dezinfekčního prostředku bude lékárna pokračovat, zájem se stupňuje.

Podle informací České lékarnické komory mohou lékárny připravovat léčivé přípravky, mezi které patří i antiseptika (dezinfekce ran, kůže a sliznic). Individuálně připravená léčiva musí splňovat všechny zákonné požadavky, tedy musí být připraveny z atestovaných surovin odbornými pracovníky (farmaceut, farmaceutický asistent).