Slavnostní otevření unikátní atrakce v korunách stromů si nenechaly ujít desítky malých i velkých návštěvníků. „Naše visutá hřiště umožňují skákání, pohupování, procvičování rovnováhy, posilování a rozvoj hrubé motoriky,“ uvedl při premiéře autor projektu a provozovatel Petr Smola.

Pohled do budoucna

Jednotlivá hřiště spojují tři lávky. Nejdelší z nich měří 18 metrů. Současně může být na „visutém“ hřišti až 70 poskakujících dětí a rodičů. Park vznikal 17 měsíců. A podle Petra Smoly ještě není zcela dokončen.

„Již nyní máme plány do budoucna. Během tří až pěti let bychom chtěli park modernizovat a rozšířit ho o další lesní atrakce jako je například 3D bludiště,“ prozradil Petr Smola. Sportovní aktivity by měly postupně doplnit i vzdělávací programy zaměřené na přírodu - rostliny, zvířata a celý ekosystém lesa.

Park Na větvi

Rozprostírá se na ploše 560 m2. Tvoří ho unikátní soustava tří síťových hřišť zavěšených v korunách stromů ve výšce od 4 do 5 metrů.

Hřiště fungují jako visuté trampolíny propojené lávkami. Při budování sportoviště se spotřebovalo 5800 m lana, z toho 1800 m lan s ocelovou výztuží.