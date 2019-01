Královéhradecko, Vrchlabí - Do sbírky k sobotnímu Dni válečných veteránů se můžou zapojit také lidé v Krkonoších. V infocentrech a muzeích Správy KRNAP lze koupit malý stylizovaný vlčí mák, symbol veteránů, na klopu, a přispět tak na natočení dalších příběhů Pamětí národa.

Sbírku ke Dni veteránů vyhlásila obecně prospěšná společnost Post Bellum, která se už řadu let zabývá systematickým připomínáním československé historie 20. století, a to především pomocí vyprávění skutečných příběhů konkrétních lidí.

„Vlčí máky ke Dni veteránů si může kdokoli koupit v našich infocentrech v Harrachově, Peci pod Sněžkou, Špindlerově Mlýně a Vrchlabí, stejně jako v Krkonošském muzeu v Jilemnici a v expozici Šindelka v Harrachově. Nabízíme je do soboty,“ říká Alena Tondrová, vedoucí informačních center Správy KRNAP. „Vážíme si nesmírně aktivit společnosti Post Bellum. Hodnota sbírky Paměti národa je už dnes vlastně nevyčíslitelná. I my se snažíme podobně zachovat historickou paměť Krkonoš, víme proto, že to není snadné a čas opravdu nečeká,“ dodává ředitelka Krkonošských muzeí Správy KRNAP Blanka Zázvorková.

Pro Paměť národa vyprávělo už vice než 800 válečných veteránů. V Česku žije ještě asi 600 bývalých vojáků a odbojářů z období 2. světové války a zhruba 20 000 novodobých válečných veteránů. Díky této sbírce bude společnost Post Bellum moci zdokumentovat další vyprávěni veteránů, aby se nezapomnělo na jejich statečnost, obětavost a nasazení.

Vlčí mák je symbolem válečných veteránů už od konce první světové války. Červené květy v té době pokrývaly hroby padlých na západní frontě. Připnutím symbolického květu si lidé v sobotu 11. listopadu připomenou hrdinství vojáků a vzdají jim tak úctu.

Radek Drahný