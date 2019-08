Demolice Černigova začne nejdřív za rok

Už brzy to budou tři roky, co krajský úřad potvrdil demoliční výměr pro hotel Černigov. Vlastník hotelu proklamoval, že bourat by se mělo začít na podzim 2018, ale to se nestalo. Nyní už je jasné, že demolice začne nejdříve až za rok.

Osud hotelu Černigov chtěl loni na podzim zvrátit hradecký radní Adam Záruba. Podporu svých partnerů v koalici tehdy nenašel a sám konstatoval, že pomoct by hotelu mohl už jedině zázrak. Na tom, že Černigov už zřejmě opravdu nic nezachrání, se nic nemění. Společnost CPI plánuje na jeho místě postavit velkolepý komplex Rieger Plaza, jehož součástí bude i nový čtyřhvězdičkový hotel Clarion. Co se ale postupem času mění, jsou termíny jednotlivých fází. CPI jasně dává najevo, že s demolicí dlouholeté hradecké dominanty chce začít až ve chvíli, kdy bude připravena stavba nového komplexu. Před dvěma lety mluvčí společnosti Deníku řekl, že bourat by se mělo začít na podzim 2018. Podnikatelé z okolí hotelu si tehdy stěžovali, že s nimi nikdo nekomunikuje. "Předstupovat před veřejnost s tím, že ještě není moc co nového komunikovat, nedává smysl. Demolici směřujeme k podzimu příštího roku, rozhodně je dost času informovat místní obyvatele i podnikatele," vysvětloval situaci místním podnikatelům mluvčí společnosti CPI Jan Burian v létě 2017. Od té doby se na první pohled mnoho nezměnilo. Pouze na začátku letošního roku se společnost pochlubila tím, že získala na projekt Rieger Plaza územní rozhodnutí a pracuje na stavebním povolení. Že se už s demolicí nezačne ani letos je zřejmé. Rezervovat pokoj v hotelu Černigov si stále můžete na dlouhé měsíce dopředu. "Hotel Černigov přijímá rezervace stále bez omezení," uvedla provozní manažerka hotelu Marcela Poul. Na recepci hotelu pak dokonce potvrzují, že rezervace přijímají i na příští rok. Společnost CPI nyní přichází s novým termínem. "V optimistickém scénáři by mohlo k demolici hotelu dojít v druhé polovině příštího roku," napsal Deníku tiskový mluvčí CPI Jakub Velen s tím, že společnost ještě čeká na stavební povolení. Samotná demolice by pak měl trvat podle plánů čtyři měsíce. "V současné době zpracováváme dokumentaci ke stavebnímu povolení. Vedle toho probíhají jednání s potenciálními nájemci kancelářských prostor," doplnil Velen. Kancelářské prostory v novém komplexu CPI stále nabízí. Operátora pro hotelovou část už má naopak zajištěného. Čtyřhvězdičkový hotel Clarion má nabízet se 162 pokojů. Kromě hotelu budou součástí Rieger Plaza i kongresový sál až pro 700 osob, administrativní část s rozměry přes 12 tisíc metrů čtverečních a obchody s plochou pod 2 tisíce metrů čtverečních v parteru ulice. Pro podzemní parkování zde bude postaveno na 241 parkovacích míst.

Autor: Tomáš Kulhánek