Havlovický košt je patrně největší akcí svého druhu v Čechách. Dva roky se kvůli pandemii nekonal. V sobotu zaplatí návštěvníci za vstup 250 korun a můžou neomezeně konzumovat vzorky pálenek a likérů, kterých je téměř tisíc. Zahraje cimbálovka, připravené budou zvěřinové hody. „Lidé se mají opravdu na co těšit. Pálenka se však na koštu nepije, ale degustuje. Není problém přijít, vypít deset štamprlí a odejít. To je ale špatně, to je přístup konzumentů. Nejlépe je přivonět a ochutnat,“ poradil hlavní degustátor Česko-slovenského koštu Ján Lukáč ze slovenského Radimova, vítěz posledního ročníku v roce 2020. Nadvládu slovenských slivovic z předcovidových let ukončila místní pálenka.