Dlouhé fronty, zaplněné parkoviště, nervozní zákazníci. Tak to teď vypadá ve všech hobbymarketech v České republice do kterých vtrhly tisíce lidí.

Fronty jsou obrovské | Foto: Petr Vaňous

Strach z koronaviru opadl. Poté, co vláda otevřela velké hobbymarkety, se do obchodů vrhly davy nakupujících. Ačkoliv obchody apelují na zákazníky, aby dodržovali dvoumetrové odstupy, jde to jen obtížně.