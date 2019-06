Fanoušci hradeckých fotbalistů se možná přece jen po více než 15 letech plánů dočkají nové fotbalové arény. Městští radní tento týden schválili podmínky a režim stavby stadionu. Stavět by se podle plánů radnice mělo začít na jaře příštího roku.

Fotbalová FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA: FC Hradec Králové - FC MAS Táborsko. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Pokud návrh koalice projde zastupitelstvem, které se uskuteční příští úterý, vyhlásí město během července výběrové řízení. Do konce roku má pak být vybrán zhotovitel a na jaře 2020 by měla stavba začít. První překážku v tomto plánu by měla koalice překonat. „Předpokládám, že budeme mít jako koalice jednotné hlasování,“ prozradil primátor města Alexandr Hrabálek. Podle všeho by tak měl návrh zastupitelstvem projít. A dál?