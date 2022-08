"Na místě zasahovaly všechny složky IZS. Řidič motocyklu podle prvotních informací zřejmě nepřizpůsobil rychlost své jízdy a v pravotočivé zatáčce dostal smyk. Svou jízdu zakončil nárazem do stromu. U řidiče motocyklu byla nařízena soudní pitva," uvedla policejní mluvčí Lucie Konečná.

Nedaleko Bakova zemřel motorkář. Řidič, který mu nedal přednost, to možná neví

Příčina a veškeré okolnosti této tragické dopravní nehody jsou podle ní předmětem dalšího vyšetřování.

Je to již několikátá tragická nehoda motorkáře za uplynulý víkend. U Mírovic v okrese Praha-východ motorkář taktéž v neděli odpoledne zahynul po nárazu do protijedoucího auta a domu, další motorkář zemřel v neděli vpodvečer nedaleko Nové Vsi u Bakova nad Jizerou na Mladoboleslavsku poté, co mu nedalo přednost auto z vedlejší silnice.