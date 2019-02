Královéhradecko, Dvůr Králové - Zatímco polská strana přivede dálnici k hranicím už v roce 2023, Češi budou pomalejší. Přáním ministra Dana Ťoka je maximálně tříletý skluz. Řekl to na pondělním jednání politických špiček ve Dvoře Králové nad Labem.

Hodinové jednání absolvovali v pondělí dopoledne v královédvorském Hankově domě ministr dopravy Dan Ťok se svým polským protějškem Andrzejem Adamczykem. Českou stranu zastupoval také starosta Dvora Králové Jan Jarolím nebo senátor Jiří Hlavatý, který ve městě žije a podniká.

Ministři pod Krkonošemi podepsali společné prohlášení obou zemí. Části dálnice mají podle memoranda Češi i Poláci k hranicím přivádět co možná nejrychleji.

Zatímco naši severní sousedé ale dokončují přípravy posledního úseku a samotné práce mají podle Adamczyka finišovat v roce 2023, Češi s pompou letos dorazí teprve do Hradce Králové. „Chci abychom byli rychlejší. Prosazuji proto i právní úpravu, která dá státu větší možnosti například při výkupech pozemků a celkově stavby urychlí,“ reagoval Ťok.

Ministr dopravy České republiky se také podle svých slov úmyslně vyhnul stanovování pevného data, kdy bude dálnice i na české straně konečně u hranic. „Nabudu házet data, pak se mi krajští zastupitelé smějí,“ přiznal trpce. „Chtěl bych však, aby dálnice nabrala oproti Polsku maximálně dvou až tříleté zpoždění,“ řekl Dan Ťok. Mluvil tedy o letech 2025, respektive 2026. Na jaře přitom zástupci ministerstva dopravy mluvili dokonce o roku 2024.

Podle Dana Ťoka není v ničím zájmu, aby zůstávala dálnice z Polska slepá. „Nechceme mít na našich silnicích první a druhé třídy ještě více automobilů, které budou sjíždět z polské dálnice. Už letos zahájíme výstavbu dalších dvou úseků od Hradce Králové, kde aktuálně probíhá archeologický průzkum,“ předeslal ministr České republiky.

Spojení dálnic D11 z české strany a S3 z Polska by přineslo zrychlení dopravy na trase Praha – Štětín. „Češi se snaží stavbu zrychlovat, což vítám. Také v Polsku se dlouhá léta dálnice S3 zdála jako velice vzdálená. A nyní se blížíme k jejímu dokončení,“ řekl polský ministr infrastruktury a stavebnictví. „U nás jsme vypsali výběrové řízení na dodavatele. Všechny finance máme definitivně zajištěné,“ popsal Andrzej Adamczyk.

Stavba na české straně úspěšně prošla posouzením vlivu na životní prostředí. Nyní úředníci pracují na získání územního povolení. Ťok předeslal, že některé práce v úsecích od Hradce Králové na Smiřice a Jaroměř by mohly odstartovat ještě letos. Na druhé straně ho však ještě včera čekala jednání o pozemcích, které jsou zasažené církevními restitucemi.

Přes Královédvorsko má vést dálnice ve směru od Jaroměře a pokračovat dál na směrem Krkonoše. Na polskou část se napojí u Královce.

Ťok chce urychlit přípravu staveb



Optimistické odhady dostavby dálnice D11 ministr dopravy Dan Ťok podmínil urychlením přípravy, tedy zrychlením procesu získání stavebního povolení a všech dalších dokumentů, které s tím souvisí. „Příprava stavby dálnice u nás trvá 13 let, to není běžné. Musíme tyto stavby co nejvíce urychlit,“ vyzval. Navrhl přitom, aby se česká legislativa právě v sousedním Polsku inspirovala. „Stavba dálnice je tam výrazně zjednodušená. Navíc ne na úkor občanů a vyvlastňování. Pokud k vyvlastňování dojde, musí být férové,“ řekl Dan Ťok. Navrhne prý pravidelné výměny expertních poslaneckých skupin, které by si u protější strany pravidelně vyměňovaly zkušenosti.