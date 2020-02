Dálnice D11 by měla dorazit ke Královci v roce 2026

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Dálnice D11 by měla končit na česko-polské hranici u Královce na Trutnovsku, kde se napojí na polskou dálniční síť, do roku 2026. Řekl to ve středu na staveništi D11 u Hradce Králové ministr dopravy Karel Havlíček, který doprovázel premiéra Andreje Babiše na jeho cestě do Královéhradeckého kraje.

Stovka protestujících v Náchodě | Video: DENÍK/ Petr Vaňous