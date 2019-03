Minulý týden zahájilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) stavbu nového úseku dálnice D35 z Opatovic nad Labem do Časů. Ačkoliv se staví v Pardubickém kraji, ze zahájení se radují i na hradecké radnici.

Začátkem roku 2022 by podle současného plánu měl být hotový úsek z Opatovic až do Ostrova. Pro Hradec Králové to bude znamenat velkou úlevu od kamionů. Řidiči, kteří pojedou po dálnici D11 a dál ve směru na Ostravu, už nebudou muset projíždět po Hradcem. Místo toho se díky dálnici D35 městu úplně vyhnou. Jako výraznou pomoc pro hradeckou dopravu to vidí i vedoucí odboru služby dopravní policie Královéhradeckého kraje Petr Dušek. „Část dopravy, která musí sjet u Opatovic, vyjet kolem fakultní nemocnice a pokračovat dál na Brno či na Olomouc, by se Hradci vyhnula,“ řekl Dušek. Od D35 si slibují úlevu v Hradci králové i v Pardubicích. „Po odklonění tranzitní dopravy se uleví i obyvatelům obou měst,“ uvedl poslanec a zastupitel Pardubic Martin Kolovratník.

Urychlení dokončení dálnice D35 je stejně jako zahájení výstavby křižovatky Mileta v programovém prohlášení hradecké koalice. „Proto bychom byli rádi, aby oba projekty byly hotové co nejdříve,“ řekla náměstkyně primátora Monika Štayrová. Právě Mileta, která se minulý týden přiblížila realizaci, může s D35 souviset.

Rekonstrukci Milety by D35 ohrozit neměla

Křižovatka Mileta dostala ve čtvrtek zelenou od stavebního úřadu v Hořicích a je po mnoha letech blízko k rekonstrukci. Jak to souvisí s D35? Přes Miletu jezdí každý den zhruba 30 tisíc aut. Podle modelu projektové firmy CityPlan by mohlo po dostavbě D35 toto číslo klesnout zhruba o třetinu. Obě stavby má ŘSD v plánu realizovat do roku 2022. Proti tomu ovšem zbrojí zastupitel Aleš Dohnal ze spolku KOS. „Nechceme, aby se obě stavby realizovaly najednou, to by byla strašná zátěž pro hradeckou dopravu,“ řekl Deníku Dohnal s tím, že o případné další odvolání kvůli Miletě spolek zvažuje. Nejdříve se ale chtějí sejít s vedením města. „Budeme chtít termín posunout tak, aby se nejdříve mohlo vyhodnotit, co s Miletou udělá D35. Na tvrdých číslech by se pak vidělo, jestli má smysl stavět takhle velkou křižovatku nebo jestli stačí skromnější varianta. Pokud bychom se s městem domluvili na tom, že se počká na vyhodnocení efektu D35, pak by ani nebyl důvod se odvolávat,“ vysvětlil svůj postoj Dohnal.

U vedení radnice ale s takový nápadem zřejmě neuspěje. „Rekonstrukci křižovatky Mileta město zoufale potřebuje. Budeme ji proto chtít udělat, co nejdříve to bude možné,“ uvedl hradecký primátor Alexandr Hrabálek.