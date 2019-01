Náchodsko - Cyklovýlet z Červeného Kostelce do Ratibořic je vhodný pro všechny, kteří se rádi pohybují v přírodě. Zvládnou jej i rodiny.

Na kolech lze vyrazit třeba do Ratibořic. | Foto: DENÍK/Hynek Šnajdar

Cyklistickou vyjížďku do míst, které proslavila knížka Boženy Němcové Babička, startujeme od vlakového nádraží v Červeném Kostelci. Pohodový sedmnáctikilometrový výlet z Červeného Kostelce do Ratibořic je vhodný jak pro dříve narozené, tak pro rodiny s dětmi. V cykloturistických mapách je tato trasa značena jako číslo 4018.

Nejtěžší stoupání přijde hned na úvod

Sedáme na kolo tak, abychom měli vlakové nádraží i koleje po své levici a opíráme se do pedálů. Po zhruba dvou stech metrech nás asfaltka zavede pod koleje a po dalších dvou stech metrech musíme odbočit opět ostře doleva. Před námi se začíná silnice zvedat. Volíme lehčí převod, protože stoupání, které se později ještě o nějaké to procento zvedne, není z nejkratších. Takto vystoupáme až k hlavní silnici vedoucí od Červeného Kostelce do Rtyně v Podkrkonoší, dáme krátkou pauzu na srovnání tepové frekvence a s vírou, že máme za sebou největší „stoupák" na svém dnešním výletu, opatrně přeběhneme silnici.

Zde opět nasedáme na kolo a po pár metrech už nás pohlcuje široká zpevněná lesní cesta. Po ní se s občasným přišlápnutím spustíme z kopce a zhruba po dvou kilometrech klesání přichází ostrá pravá zatáčka. Zde klidně zastavíme, protože se nacházíme u zříceniny hradu Vízmburk, který prochází obnovou. Z informační tabule se dozvíme o historii hradu a po krátké prohlídce můžeme pokračovat v původní trase. Od Vízmburku ale už musíme jet opatrněji, lesní cesta se zúžila a čas od času ze země vykukuje kořen či ostrý kámen. S oběma rukama na brzdách po půl kilometru najíždíme na kvalitní úzkou asfaltku, profrčíme kolem pár domů i zemědělského sila a stáčejíce se doprava vjíždíme na panelovou cestu. Následuje další příjemný sešup a jsme v Havlovicích.

S ratolestmi určitě zamiřte do Havlovic

U rozcestníku na kraji Havlovic zastavujeme. Pokud máme s sebou ratolesti, můžeme jet ještě asi kilometr a půl rovně, přijedeme do havlovického sportovního areálu, kde se děti zabaví a dospělí mohou doplnit tekutiny. Pokud ale tuto odpočinkovou pasáž vypustíme, u rozcestníku na kraji Havlovic se nedáváme rovně, ale ostře doleva, přejíždíme přes most řeku Úpu a po asfaltce podél rybníka kopírujeme nedaleký tok Úpy. Za rybníkem pokračujeme po asfaltu mezi poli a na rozcestí se dáváme doprava do mírného kopce. Jsme opět v lese, Úpu máme po levici a z této zpevněné lesní cesty už nesjedeme. Mírně houpavým terénem si užíváme klid a zvolna se blížíme k Ratibořicím.

Základní údaje:

Délka: 17 km

Kolo: horské, trekové

Náročnost: lehká

Zajímavá místa: Hrad Vízmburk, Viktorčin splav, Staré Bělidlo, Pomník Babičky s dětmi.

Průjezdné body: Zřícenina hradu Vízmburk – Havlovice – Slatinský mlýn, červený most – bílý most – Ratibořice.

Pohodové tempo, ale pozor na děti

Zhruba v půli cesty do Ratibořic podjíždíme hlavní silnici do Slatiny nad Úpou a po krátkém výjezdu odbočujeme opět doleva a vracíme se na lesní cestu a cyklotrasu 4018. Dále v pohodovém tempu polykáme metry, a když před sebou vidíme červený most, blíží se konec výletu. Přefrčíme červený most, po kilometru míjíme hájovnu a po chvíli opouštíme lesní cestu a vjíždíme na úzkou asfaltku. Stáčíme se doprava a před sebou vidíme bílý most. I ten přejedeme a po pár metrech odbočujeme doleva, kde už bude růst hustota návštěvníků. Ano, jsme v Ratibořicích. U Viktorčina splavu doporučuji sesednout z kola, protože od června do září je zde plno skotačících dětí i rozjívených dospělých, takže by mohlo dojít k nepříjemné kolizi.

Pokud se chceme dostat do nedaleké České Skalice, u pomníku Babičky s dětmi se dáváme doprava na cyklotrasu 4018, která nás provede kolem ratibořického zámku, odkud pokračujeme chvíli po hlavní silnici, z níž ale odbočujeme doprava opět na cyklotrasu 4018. Cestou do České Skalice pak ještě míjíme lovecký pavilon.