Po předchozí podobné události v únoru 2018 se o jejich instalaci nahlas hovořilo, nakonec však tehdejší vedení města rozhodlo, že sítě na Bílou věž neumístí. Po čtvrteční tragédii je téma znovu aktuální. Současná koalice se shoduje, že tentokrát už bude muset reagovat. Věcí by se měly brzy zabývat orgány města.

Frekvence podobných případů je až děsivá. Poprvé v novodobé historii skočil z hradecké věže v květnu 2016 pětačtyřicetiletý muž, o rok později pětadvacetiletá dívka a vloni v únoru čtyřiatřicetiletý muž. Teď šestapadesátiletá žena. Pokaždé policisté došli ke stejnému závěru - sebevražda.

Podle všeho se to týká i čtvrteční události. "Cizí zavinění jsme nezjistili a bude nařízena soudní pitva,“ uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.

Že by v případě lepšího zabezpečení Bílé věže nalezli tito lidé jiný způsob, kterým by ukončili svůj život, je docela dobře možné.

Sebevrazi ohrožují bezpečnost ostatních lidí

Přesto je situace z několika pohledů pro radnici nepříjemná. Jde i o bezpečnost dalších lidí. Prostranství pod věží patří k poměrně frekventovaným místům v samotném centru. Zároveň není pro Hradec Králové dobrou reklamou, když se v médiích hovoří o sebevrazích, kteří ke svému činu využili dominantu města. "Je to nešťastná věc, kterou ale musíme určitě řešit. Probereme to na radě města a případně pak na zastupitelstvu. Musíme zjistit varianty, jak to po technické stránce zabezpečit," řekla Deníku první náměstkyně primátora Monika Štayrová (ANO). Podle svých slov nyní osloví ředitele Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti (HKVS), která Bílou věž provozuje, aby jí dal návrhy řešení.

Sám ředitel HKVS Miroslav Franc o nutnosti instalace sítí hovořil pro Deník už před rokem a půl. "Je nám to opravdu líto. V tuto chvíli je kvůli vysoké frekvenci těchto případů jisté, že k instalaci sítí dojde. Kamerový systém takovému jednání nezabrání, maximálně informuje obsluhu věže, že se něco děje," řekl Franc v únoru 2018. Jenže jeho návrh narazil u tehdejšího vedení magistrátu.

"Tehdy jsem ten problém otevřel ve vedení města a jejich stanovisko bylo zamítavé. S novým vedením jsme to zatím neřešili, ale předpokládám, že teď se to téma zase otevře," vysvětlil Miroslav Franc nyní. Že bude muset vedení města nějak zareagovat, připustil i primátor města Alexandr Hrabálek (ODS).

Jsou sítě nutností, nebo alibismem?

V České republice existuje několik věží, které zabezpečení proti možným sebevrahům mají. Třeba Černa věž v Českých Budějovicích. To připomněl na facebookové stránce Hradeckého deníku Martin Šrám. "Osazení sítěmi se zdá jako nevyhnutelné. Ač jsem byl zprvu proti, pokud to ochrání kolemjdoucí, je to prostě změna k lepšímu. V létě jsem při návštěvě Českých Budějovic vyšel i na Černou věži, která je naší Bílé věži velmi podobná. Sítě mají a k mému překvapení to kvalitu rozhledu z věže nijak dramaticky nezhoršuje," napsal Šrám. Najdou se ale i opačné názory. "Až budou sítě, tak budou skákat z paneláků, mostů, rozhleden, pod vlaky. Tomu zabránit nelze. Síť je jen alibizmus," prezentoval svůj názor Jaroslav Bekr. Bývalý primátor Zdeněk Fink (HDK) kdysi dokonce uvažoval o tom, že by o instalaci sítí rozhodli v anketě občané. Nyní už to ale odmítá. Když se prý bude o tomto problému příliš mluvit, mohlo by to inspirovat k podobnému činu další lidi.