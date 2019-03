Už v pátek svůj post obhájil dosavadní předseda strany Jan Hamáček, který získal 86 procent hlasů, a na místo prvního místopředsedy byl zvolen bývalý brněnský primátor Roman Onderka. Ode dneška má ČSSD také čtyři nové místopředsedy. Všichni jsou ve vedení strany nováčky. Nejvíce hlasů obdržel starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda, kterého podpořilo 392 delegátů, o dva hlasy méně dostala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, poslanec Ondřej Veselý získal 313 a ministr zahraničí Tomáš Petříček 256 hlasů.

Pátého místopředsedu se zvolit nepodařilo. Bývalý primátor Karviné Tomáš Hanzel ani bývalá mluvčí ČSSD a vlády Lucie Orgoníková nezískali od delegátů dostatečnou podporu. Hanzel se zklamáním netajil. „Mrzí mě, že Moravskoslezský kraj, který ČSSD přináší ve volbách nejvíc hlasů, nemá ve vedení své zastoupení,“ řekl po volbě.

Navrhují zkrácení pracovní doby

Sociální demokracie si včera také schválila Manifest ČSSD. Navrhuje v něm například změnu daňového systému či zkrácení pracovní doby při zachování stávající mzdy. „Může to znít revolučně, ale stejně zněl před sto lety požadavek na osmihodinovou pracovní dobu nebo pětidenní pracovní týden,“ píše se v dokumentu, který rovněž doporučuje sdílená pracovní místa, která by pomohla pracovnímu uplatnění matek či seniorů.

ČSSD se v manifestu vymezila proti politickým hnutím „na jedno použití“, která podle ní parazitují na rozporech ve společnosti, ale místo aby je řešila a mírnila, naopak vyvolávají nenávist a strach. „Svou kořist hledají mezi lidmi, kteří se třicet let po sametové revoluci necítí jako její vítězové, ale oběti. Jejich frustrace je vede k volbě radikálních hnutí,“ uvádí manifest, který také avizuje širokou programovou debatu, která má v ČSSD začít hned po sjezdu.

Už dnes do ní přispěla bývalá ministryně školství Kateřina Valachová a nastolila otázku exekucí a opatření, aby lidé kvůli nim nepřicházeli o veškerý majetek. Naopak Lenka Teska Arnoštová upozornila, že v manifestu chybí zdravotnictví. „Co nám vyhrálo v roce 2008 volby? Bylo to zdravotnictví,“ řekla delegátům.

Nové stanovy prý zvýší akceschopnost strany

Už v pátek si ČSSD schválila nové stanovy, které vypracoval pardubický hejtman Martin Netolický. Chybějí v nich kvóty pro zastoupení žen na kandidátních listinách do některých voleb i ve stranickém vedení. Dosavadní ústřední stranický výbor, který představoval nejvyšší stranický orgán mezi sjezdy, nahradí nová podoba předsednictva. Podle předsedy sociálních demokratů Jana Hamáčka nové stanovy zvýší akceschopnost strany.



Stejně jako loni i letos si ČSSD na svůj sjezd pozvala prezidenta Miloše Zemana. Prezident delegátům řekl, že nadcházejících evropských volbách podpoří podpoří jejich kandidáty do letošních evropských voleb. „Rozhodl jsem se, že v blížících se volbách do Evropského parlamentu budu volit sociální demokracii. Jeden hlas máte, a když přesvědčím svoji ženu, budete mít dokonce dva,“ prohlásil. Podle Miloše Zemana má sociální demokracie největší volební potenciál.