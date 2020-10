To ostatně potvrzuje srozumitelná řeč čísel. Za posledních pět dní počet pozitivně testovaných v Královéhradeckém kaji stoupl o 205 případů. Zatímco 1. října Krajská hygienická stanice evidovala 965 pozitivně diagnostikovaných pacientů, tak ke včerejšímu ránu to bylo již 1170.

Tentokrát v nárůstové křivce došlo ke změně na vedoucí pozici. Tu zapříčinil počet nakažených na Královéhradecku, který od 1. do 5. října stoupl téměř o třetinu - z 210 na 308 případů. Na Náchodsku se tempo lehce zvolnilo a říjnové hodnota vzrostla za stejnou dobu o 41. Přesto konečné aktuálních 410 případů v rámci kraje s přehledem nejvyšší. Bílou vránou v této řeči čísel je Jičínsko, které v mezitýdením srovnání (29. 9. - 5.10.) zaznamenalo dokonce pokles nemocných ze 135 na 127. Dlouhodobě je nejlepší situace na Rychnovsku, které s aktuálními 86 případy patří k nejméně zasaženému okresu v republice.

Vzhledem ke stoupajícímu zájmu o vyšetření na Covid-19 rozšířila od pondělí 5. října dvě z pěti odběrných míst v nemocnicích Královéhradeckého kraje provozní dobu. Odběrový stan náchodské nemocnice je nyní otevřen každý den od 8 do 16 hodin, trutnovské odběrné místo, které od včerejška znovu začala vyšetřovat i samoplátce, bude v provozu ve všední dny od 7 do 15 hodin. Ostatní odběrná místa v krajských nemocnicích zůstávají v provozu pouze ve všední dny, a to v těchto časech: Oblastní nemocnice Jičín 7:30 – 10:30, Nemocnice Rychnov nad Kněžnou 7:00 – 11:00, Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem 7:00 – 11:00.

Vzorky zpracovávající mikrobiologické laboratoře v nemocnicích v Náchodě a Trutnově dohromady disponují kapacitou 500 vyšetřených vzorků denně. „Tato kapacita je ovšem dlouhodobě překračována na 700 až 800 vzorků denně. Proto nyní Zdravotnický holding KHK řeší přístrojové navýšení kapacity laboratoří,“ uvedla mluvčí Zdravotnického holdingu KHK Lucie Chytilová.

Nemocnice spadající pod správu holdingu průběžně navyšují počty vyčleněných lůžek pro Covid-19 pozitivní pacienty. Aktuálně disponují celkem 54 standardními (Jičín 14, Trutnov 4, Náchod 20, Rychnov 10, Dvůr Kr. 6) a 24 intenzivními lůžky (Jičín 3, Trutnov 4, Náchod 17). Minulý týden se hospitalizační možnosti v náchodské nemocnici rozšířily o 11 ventilovaných lůžek. „Díky tomu, že nemocnice již disponuje přístroji, které měly být podle původního plánu pořízené až do nově vystavených pavilonů, může nyní oddělení ARO zajistit péči o Covid-19 pozitivní pacienty, kterých zejména v náchodském okrese rychle přibývá,“ dodává mluvčí holdingu.

Konkrétní počty pacientů, kteří covidová lůžka momentálně užívají, ale Lucie Chytilová nekonkretizovala. „Kapacita lůžek je průběžně přizpůsobovaná potřebám epidemie s tím, že se nemocnice snaží mít rezervu,“ uvedla s tím, že nákaza se samozřejmě nevyhýbá ani zdravotníkům a zaměstnancům nemocnic. „V současné době je ale situace udržitelná, chod žádné z nemocnic není ohrožen. Nemocnice KHK zatím péči neomezují, plánované výkony i ambulantní péče je poskytovaná ve standardním rozsahu,“ ujišťuje mluvčí holdingu.

Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové aktuálně leží 27 pacientů hospitalizovaných s koronavirem. „Máme k dispozici ještě další jednotky lůžek a v případě potřeby jsme připraveni uvolňovat další v souladu s pandemickým plánem,“ uvedl včera odpoledne mluvčí FN HK Jakub Sochor, a připomněl, že v nemocnici stále až do odvolání platí plošný zákaz návštěv hospitalizovaných pacientů.