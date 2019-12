Jednání mezi vedením radnice a pořadateli letecké přehlídky CIAF trvala o dva měsíce déle, než u ostatních akcí zařazených v prestižním cyklu Calendarium Regina. O výši dotací pro tyto kulturní akce rozhodli hradečtí zastupitelé už začátkem října. Pouze CIAF tvořil výjimku. "Zatím byl dán stranou, protože jsme od občanů dostali horší hodnocení programu. Pořadatelé jsou pozvaní na radnici a o výši další podpory budeme jednat," vysvětlila tehdy náměstkyně primátora pro oblast ekonomiky, dotací a kultury Monika Štayrová (ANO).

Letošní ročník i přes solidní návštěvnost zklamal mnohé fanoušky letectví, kteří pořadatele podrobili ostré kritice na sociálních sítích. Přitom právě CIAF získal letos od radnice nejvyšší finanční podporu ze všech akcí v Calendariu Regina. Začátkem listopadu řekla Štayrová Deníku, že jednání pokračují, ale je je zcela zřejmé, že dojde k výraznému snížení finanční podpory města. To se nyní potvrdilo.

Přehlídka dostane i méně peněz

Rada města na svém úterním zasedání rozhodla o dotaci ve výši 1,8 milionu korun, potvrdit to musí příští týden ještě zastupitelé. Letošní ročník přitom radnice podpořila zhruba dvou a půl miliony. "Pro příští rok by měli dostat zhruba 1,8 milionu. Dohoda je taková, že akce se bude nově pořádat vždy jednou za dva roky. S tím návrhem přišli sami pořadatelé. Původně jsme uvažovali i o tom, že bychom akci nepodpořili vůbec," řekla Štayrová po včerejším jednání rady.

Město tak během dvou let podpoří leteckou přehlídku částkou o více než tři miliony nižší než doposud.

Bude CIAF příští rok?

V létě příštího roku se přehlídka uskuteční, počítá s tím aspoň vedení magistrátu. Další ročník by pak měl přijít na řadu až v roce 2022. Že v tomto smyslu jednání s radnicí vedli, potvrzuje i pořadatel letecké show Aleš Cabicar. Stejně jako jeho společník Jaroslav Suk včera odpoledne o rozhodnutí rady ještě oficiálně nevěděl. Částka necelých dvou milionů však v pořadatelích vyvolává určité pochybnosti. Takže oficiálně potvrdit, že se v roce 2020 CIAF na hradecké letiště vrátí, zatím Cabicar nechtěl.

"Fakt je, že pokud to opravdu je to takto redukovaná dotace, tak si musíme vyhodnotit, jestli to vůbec dokážeme uspořádat. Je to samozřejmě moře peněz pro mnohé akce, ale ty náklady spojené s letovým provozem jsou ohromné," řekl Deníku pořadatel přehlídky a zároveň náměstek královéhradeckého hejtmana Cabicar.