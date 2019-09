Obří zakázkou na inteligentní dopravní systém, kterou vypsala hradecká radnice letos v zimě, se zabývá antimonopolní úřad. Město kvůli tomu může přijít o dvousetmilionovou dotaci.

Instalace jedné z "chytrých" kamer na Rašínově třídě v Hradci Králové. | Foto: MmHK

Systém, který měl přispět k plynulosti a bezpečnosti dopravě v Hradci Králové, má problém. Zakázkou, jejíž hodnotu město v lednu odhadovalo na 419 milionů korun, se totiž zabývá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Více než polovinu nákladů přitom chtělo město získat z evropských dotací. Jenže o ty by muselo zažádat do konce roku. A to nemůže udělat, dokud ÚOHS nerozhodne ve prospěch města.