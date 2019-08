Dohodu oznámil polský dopravce Koleje Dolnośląskie (KD) na svém facebookovém profilu. Právě dohoda kraje a vojvodství zatím k oficiálnímu potvrzení startu linky chyběla.

Další detaily zatím samosprávy nezveřejnily. Polský dopravce ale během soboty doplnil do své zprávy na Facebooku informaci, že se bude jezdit s jednotkami Stadler Flirt od Leo Express. Český dopravce nedávno uvedl, že s KD jedná o tom, že by do Prahy jezdily jejich elektrické jednotky Newag Impuls. Ty ale nejsou dosud schválené pro provoz v ČR. Dosud jezdí pouze do Lichkova jako pohraniční stanice.

Leo Express zatím počítá s jedním párem vlaků do Wroclawi, později chce přidat ještě druhý. Vlaky by jezdily v pátek, v sobotu a v neděli. První pár by měl vyjet v 6:06 z Wroclawi, do Prahy by dorazil v 10:28 hodin, nazpět by vyjížděl v 18:08 z Prahy a do Wroclawi by přijel ve 22:40. Druhý pár by jízdu zahájil v šest hodin ráno v Praze a končil by v 11 hodin ve Wroclawi, nazpět by vyrazil v 16:50 a do Prahy by přijel ve 21:40 hodin. Ve východních Čechách by vlaky zastavovaly v Přelouči, Pardubicích, Pardubičkách, Chocni, Brandýse nad Labem, v Ústí nad Orlicí a ve vybraných zastávkách na trati 024.

Jan Sůra