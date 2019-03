Zatímco na stavbě regionálního centra banky ČSOB panuje čilý ruch, okolní parcely zóny Aldis na svoji proměnu dále čekají. Projekt revitalizace celého území, jež by se mělo změnit v novou hradeckou čtvrť, totiž brzdí výstavba lávky přes Labe. „Naši snahou je spolu s dokončováním stavby lávky začít s první etapou přeměny zóny Aldis na novou klidnou a zelenou čtvrť města,“ uvedl náměstek hradeckého primátora Jiří Bláha s tím, že problémem u projektu nejsou peníze, ale právě výstavba lávky. Na ni město zatím nenašlo zhotovitele. Žádná firma se totiž nepřihlásila do výběrového řízení a její stavba se tak odkládá.

Podle Jiřího Bláhy se nové řízení vypíše v květnu. Do podzimu pak chce mít město jasno, kdy a kdo bude lávku stavět. „Jakmile najdeme zhotovitele, tak se chceme soustředit na přestavbu parteru od mostku u lázní po most Labský,“ dodal náměstek primátora. Podle tvůrce celkové vize architekta Pavla Zadrobílka by se zóna Aldis měla do budoucna změnit na novou městskou čtvrť spojující jak prvky bydlení, tak i kulturní i společenské vyžití. „Naším cílem jsou veřejná prostranství, živé nábřeží nábřeží, nové náměstí a také dostatečné parkovací kapacity, které by však celý ráz čtvrti nerušily, ale byly by schované pod zemí,“ poodhalil své záměry Pavel Zadrobílek. V první ze čtyř etap by se mělo začít s úpravou úseku kolem kongresového centra a lávky.

Tato etapa počítá jak s rozsáhlými parkovými úpravami, tak i novými stezkami pro pěší a cyklisty. „V dalších etapách chceme na pozemcích města vystavět ústřední náměstí mezi budovami Gist a Aldisem, pěší zóny i nové polyfunkční domy. Zkrátka chceme do zóny Aldis přivést život“ uvedl architekt, který si je také vědom nedostatečné parkovací kapacity. Tu by podle něj měly vyřešit dva parkovací domy, které by však ráz nové čtvrti nikterak nenarušily. První z nich by měl být zapuštěn do podzemí pod současný atletický stadion Sokola a druhý pod stávající parkovací plochu u kongresového centra Aldis. „Tam je sice nyní parkování pod zemí možné, ale stále je to jen bývalý kryt civilní obrany. Naší představou je, že by tu vzniklo podzemní dvouúrovňové parkoviště,“ dodal Pavel Zadrobílek s tím, že pomyslnou třešničkou na dortu by měla být změna současné tranzitní tepny Pilnáčkovou ulicí na nový městský bulvár se stromořadím.

Samotnou výstavbu první etapy vidí architekt na jeden rok. „A pokud by šlo vše ideálně, tak všechna veřejná prostranství by mohla vzniknout do 7 let,“ míní architekt.