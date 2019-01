Častolovice - Chodí do osmé třídy a už hýří nápady. Eliška Klimešová vytvořila originální znak častolovické školy.

Častolovice – Nechtěli školu splývající se všemi ostatními, a tak se rozhodli odlišit. Častolovická základní a mateřská škola se rozhodla pořídit si vlastní logo. Originální a především osobní.



Vedení školy v čele s ředitelkou Alenou Bačíkovou však neoslovilo žádného návrháře, ale zůstalo „doma" na svém hřišti. Výtvarníky se staly samy děti.

„Byl to jeden z našich prvních kroků, který jsme chtěli udělat. zahájili jsme tedy soutěž, seznámili žáky s tím, jak by mělo logo vypadat, co obsahovat a návrhy se nám začali scházet," vypráví zástupkyně ředitelky Jana Řízková.



Složky, tak pomalu narůstaly a nakonec obsahovaly dvaasedmdesát návrhů. „Objevili se nám různé typy návrhů. Mezi kresbou a malbou to byla i počítačová grafika," dodává ředitelka Alena Bačíková.



Místo hlavy smajlík



Mezi kuriozitami se objevilo logo, které vypadalo jako akvárium nebo v podobě ryby, která měla místo hlavy smajlíka. „Děti vytvářely návrhy v hodině výtvarné výchovy, ve družině anebo doma," doplnila zástupkyně.



Z vítězství se nakonec mohla radovat Eliška Klimešové z osmé třídy. Její logo bylo tím nejoriginálnějším a přitom stále vypovídajícím.

„Dokázala skloubit naši školu a k tomu i znak městyse. Pro všechny byla vítězkou a padlo nám hned do oka," shodla se šestičlenná komise.



Eliška své logo vytvářela doma a z výhry byla překvapená. „Dostala spolu s dalšími dvěmi oceněnými v kategorii dětí z druhého stupně sladkou odměnu. Stejně tak i tři nejlepší tvůrci loga z prvního stupně. Větší ohodnocení je bude čekat na konci roku," objasnila ředitelka Alena Bačíková.



Do konečné podoby pomohla logo upravit družinářka a výtvarnice Iva Morávková. Ta však vyloženě vycházela z návrhu Elišky a úpravy byly minimální.

Kromě kulaté podoby vznikla i obdélníková, kterou škola využívá na hlavičkovém papíře a dalších tištěných dokumentech.



Logo je už dnes používáno na webu a dalších oficiálních materiálech školy. Do budoucna by škola ráda našla partnera, který by jí pomohl logo umístit i na další dárkové předměty či dresy pro žáky, kteří školu reprezentují.



„Chceme jej využívat v maximální míře. Uvidíme, co všechno se nám podaří," shodují se obě dámy ve vedení.

„Byl to můj jasný favorit"

V základní škole pracuje IVA MORÁVKOVÁ jako družinářka. vystudovala však střední průmyslovou školu textilní a pedagogickou fakultu hradecké univerzity se zaměřením na výtvarnou činnost. nebylo tak divu, že se na ni vedení školy obrátilo s prosbou o dotvoření vítězného návrhu.

Jak bylo náročné logo dokončit. Dělala jste hodně úprav nebo spíše jen kosmetické zásahy?

Byla jsem členkou hodnotící komise a logo se mi také zamlouvalo. Eliška vsadila na originalitu. Budovu školy umístila do kruhu, což bylo ojedinělé. Na první pohled se mi zamlouvalo a zvítězilo u mne.

Takže nebylo těžké jej poté dotvořit.

Nebylo. Šlo jen o drobnosti.

Měla jste už možnost s Eliškou mluvit, jak se jí logo líbí?

Zatím ne. Přeci jen se tak často se všemi žáky nepotkávám, ale doufám, že se jí bude zamlouvat. Přeci jen není příliš odlišné od jejího návrhu.

Vy jste vytvořila také podélné logo do hlavičkového papíru. Měla jste vypracovaných více návrhů?

Ano, bylo jich více. Mám to radši. Na druhou stranu poté když se k těm pracím vracím, vidím už zase chyby. A vidím to i tady (směje se). ⋌(sir)